La Juez de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo, procesó y convirtió en prisión preventiva la detención de Claudia Concha Ávila también conocida por el alias "Lara Claudia Montana" , por considerarla autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, del que resultó víctima Gustavo Ezequiel Ponce , en un hecho que ocurrió el 2 de diciembre de 2018 (ver)

Gustavo Ponce (37) y Claudia Concha Avila (44), tenían una relación “enfermiza y tóxica, donde los celos jugaban un papel preponderante, que los unía y separaba, donde las agresiones físicas y verbales, el maltrato psicológico, el desmerecimiento como personas, eran recíprocos”, se describe en la resolución.

Según argumentó la Juez, Concha Avila deberá seguir detenida, a raíz de que al inicio de la causa y amen de las pruebas incorporadas y el sostenimiento de su inocencia por parte de ella misma en el suceso, se develó detrás de la muerte violenta de Ponce, una compleja y elaborada puesta en escena material y actoral, ejecutada por la mujer que tuvo por objeto simular un suicidio que indica claramente su voluntad de no someterse a la persecución penal y dificultar, entorpecer u obstaculizar la investigación policial y la administración de justicia”.

De la resolución de la magistrada se desprende que Concha Ávila puso en “estado de indefensión y vulnerabilidad” a Ponce, en la habitación Nº 18 del Apart Hotel Alem de Ushuaia, a quien le provocó “golpes en la cabeza y en los testículos”.Gustavo Ponce, se encontraba bajo los efectos de la ingesta alcohólica y el consumo de estupefacientes, por lo que “las maniobras practicadas en el baño sobre el cuerpo inconsciente y prácticamente desvanecido de Ponce, no requirieron mayor esfuerzo para la victimaria”.La autopsia realizada al cuerpo de Ponce, arrojó que la muerte fue producida por una “asfixia por comprensión externa del cuello, por un mecanismo de ahorcadura atípica y suspensión incompleta, la que ocasiona una comprensión de las estructuras vasculares, obstrucción parcial o total del pasaje de aire por la vía aérea, provocando todo esto solo o en su conjunto a una encefalopatía anóxica y paro cardíaco”.Ese modo de relación se encontraba “naturalizado”, dado que “no lograban advertir el límite para los mismos, los cuales se veían exacerbadas con la ingesta de alcohol y el consumo de estupefacientes”, continua.Además, durante los dos años y medio que Gustavo Ponce estuvo detenido, no obraron constancias de los informes penitenciarios respecto de que haya intentado quitarse la vida.Por otro lado, se descartó situación de violencia de género previa, ya sea física o verbal que provocara la reacción violenta de Concha Ávila contra su pareja, toda vez que “esta circunstancia no fue argumentada por ella en su descargo ni tampoco se verificaron signos de violencia física reciente en su cuerpo”.La Juez de Instrucción Nº 2, resolvió además trabar un embargo a los bienes de Concha Ávila hasta cubrir la suma de $400.000.