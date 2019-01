Los tios y tutores de una menor de casi tres años que origino una denuncia en la Justicia por maltratos y golpes, identificados como Nahuel Sierra y Alejandra Ruiz Leiva, desmintieron los hechos denunciados e hicieron un descargo en la redaccion del Diario Prensa de Ushuaia

Por su parte Alejandra Ruiz Leiva, acotó

Es más, nosotros también llevamos a ese jardín a nuestro hijo Benja

Preguntados directamente si en algún momento maltrataron a la niña que les había sido confiada en guarda, Ruiz Leiva y Sierra lo negaron rotundamente y afirmaron

yo soy pasante en Rentas de la Municipalidad y trato con el público. Mi marido también trabaja en el Municipio. Yo no quiero verme obligada a tener que pedir que me trasladen a otra área para no pasar malos momentos con gente que vaya a hacer algún escándalo porque no sabe cómo fueron las cosas realmente en torno a este tema

Los tíos de C., a cargo de la niña de dos años y ocho meses que ingresó al Hospital Regional Ushuaia el pasado miércoles en horas de la noche, acompañada por su madre y por su abuelo, con marcas en el cuerpo y faltante de cabello en varias zonas del cuero cabelludo, se acercaron para contar su version de los hechos.Nahuel Sierra y su esposa, Alejandra Ruiz Leiva, sostuvieron que “queremos aclarar cómo ocurrieron los hechos porque se están diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad”: Sierra comenzó señalando que “hace unos cinco meses atrás me llamó por teléfono el director de Acogimiento,. Debido a ello habían decidido ponerla en resguardo y querían preguntarme si yo como tío estaba dispuesto a hacerme cargo de ella, a lo que inmediatamente con mi mujer dijimos que sí. Además los dos sabíamos que C venía sufriendo muchos malos tratos por parte de su madre. En una ocasión mi tía vio cuando Loana le pegó una trompada en la cara y le dejó el ojito hinchado y en otra oportunidad supimos que se la entregó por tres meses a un hombre al que ella denominaba èl padrino´. Así fue que aceptamos a la nena en nuestro hogar, y se sumó felizmente a nuestros hijos R., de 17 años; J., de 11 y B., de 1 año y siete meses”.Según Sierra “, que los iba a mandar a que me golpearan. Otras veces nos decía que nos iba a incendiar la casa. Quería a toda costa que le entregáramos a la nena, pese a la prohibición que existía al respecto en un principio por parte de Minoridad, la que después se levantó y se cambió por un régimen de visitas supervisadas”.Sobre lo que ocurrió ese día, Alejandra relató que “preparé a la nena, la vestí y como la había bañado la noche anterior y tenía todos los pelitos parados, le planché el cabello para dejarla linda.. Yo les entregue la planchita, sin poder creer lo que estaba pasando. También nos notificaron de que no podíamos acercarnos más a la nena. Una locura total”.Su tío, agregó al respecto que “en casa C también a veces tenía arranques de nervios, se tironeaba el pelo o se rasguñaba la cara hacia abajo, por eso le tenía siempre las uñitas cortas. Ella además tiene una psicóloga, Gisell, que nos había advertido que teníamos que tener paciencia porque era una nena que necesitaba mucha contención y cariño.. Cuando volvía siempre parecía muy alterada, muy triste. Cuando lo consultamos con Patricia, la asistente social, nos comentó que lo que pasaba era que Loana lloraba mucho y la abrazaba a la nena cuando la veía y que en una ocasión cuando ella con una sonrisa la trató de distraer y la llamó para traerla a casa, ella le dijo “¡¿De qué te reís hija de puta!?. Siempre es así, su frase preferida es “te voy a quemar” y los insultos”.Con respecto a sí suelen aplicarle algún tipo de castigo físico a sus hijos, Alejandra Ruiz expresó que “no voy a decir que no les pego un chirlo cuando es necesario, pero jamás los maltraté. Y aunque a mí sí me golpearon cuando era chica jamás repetiría la misma historia con mis hijos”.Acerca de algunas versiones que indicaban que existía también un conflicto por el cobro de la Asignación Universal por Hijo, el tío de C consignó “nosotros nunca percibimos un peso que nos aliviara nuestro modesto presupuesto familiar. Gobierno nunca nos brindó nada más que un poco de mercadería. Mi hermana en cambio tiene un plan Repsol y siempre cobró la Asignación Universal por Hijo, pese a que no tenía con ella a la nena. Y como no quería entregar el DNI de C, no podíamos tramitar la Asignación para cobrarla nosotros. Pero eso nunca fue un problema. Nosotros nos hicimos cargo de todo y el mes que viene pensábamos llevarla con nosotros de vacaciones”.