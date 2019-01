La gobernadora Bertone, en un reportaje en Ushuaia, reveló detalles inéditos de su relación con Néstor Kirchner. 'Me solía llamar a las 5 de la mañana, era una persona que escuchaba', afirmó la gobernadora, en alusión al ex presidente.

Acercamiento a Cristina “tiene un capital de votos que hay respetar” : Consultada sobre la relación con el Partido Justicialista, fuerza que ella preside a nivel local, aclaró que, “soy una persona muy ortodoxa, muy apegada a lo que pienso, muy apegada a mi Partido, a Eva Perón. Soy peronista y tengo un fuerte anclaje”.

Bertone, sostuvo "Acompañé a Menem, hasta lo fui a ver a la cárcel. (Néstor) Kirchner me llamaba siempre, me valorizaba por el trabajo que yo había hecho en Santa Fé, más que por la experiencia que había hecho en TDF", recordó.Sumado a esto, la gobernadora aseguró que acompañó a Kirchner "con muchísima convicción", y que le gustaban los debates que se propiciaban, porque "él era una persona que escuchaba".Para finalizar, Bertone se focalizó por un instante en el plano actual, y manifestó que quiere tener una relación "seria y madura" con Mauricio Macri, ya que "de nada le sirve a una provincia que su gobernador ande a los cascotazos con el presidente".Bertone habló sobre las próximas elecciones y sobre su compañero de fórmula. Si bien no dio precisiones, dijo que se siente “muy cómoda” con Juan Carlos Arcando.Además, se refirió a las posibles fórmulas y aseguró que, “me siento muy cómoda con Juan Carlos Arcando ya que me ha ayudado en situaciones muy difíciles. Ha tenido un acompañamiento en la Legislatura y para conmigo. Tenemos distintos puntos de vistas, pero hemos podido a trabajar juntos. La primera decisión que tenemos que tomar es si vamos a ir por una continuidad o hacemos otra cosa, eso la charlaremos con todos que es lo que corresponde”.Indicó que, “muchas veces he tomado sugerencias y después me fue mal. Me gusta mucho y tuve acompañamiento con los gobernadores con los que no pensamos igual. Algunos rechazan totalmente a Cristina y otros pensamos que tiene un capital de votos que hay respetar. Espero que tengamos que tengamos la sapiencia para decir cuál es el candidato, no nos puede volver a pasar en la Argentina, si perdemos una parte del peronismo, le damos a Macri la posibilidad de que gane”.