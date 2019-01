El hallazgo sin vida de una mujer en su vivienda en los últimos días, la cual había fallecido hace mas de tres meses en Ushuaia, fue confirmado en las ultimas horas por fuentes judiciales.

Teresa Magdalena Bou

Personal policial de la División Policía Científica realizó en la casa una pericia tendiente a determinar algún tipo de evidencia de criminalidad, lo que fue descartado. El hecho de que al momento de que los policías forzaran la puerta de ingreso se encontraran con la llave colocada del lado interno.

Según las información extra oficial, domiciliada en una vivienda de madera tipo alpina sita en la esquina de las calles Bahía Agradable e Isla Soledad, en el Barrio Malvinas, llevaba tres meses de fallecida cuando los uniformados forzaron una abertura a pedido de su hijo, quien al no recibir respuesta al llamar a la puerta, decidió dar aviso a la Policía.Pese a que es rutinaria la realización de autopsia en este tipo de casos, la paralización de tareas por el período vacacional que caracteriza a todos los estamentos provinciales en esta época se tradujo solo en un examen visual de la médica forense en el que se certificó que la sexagenaria falleció “de un paro cardio respiratorio no traumático”.Con el informe médico y de Policía, el juez de turno en feria ordenó que se hiciera entrega de los restos mortales a la familia, cuyos integrantes – hijos, nietos y nuera – no los velaron y dispusieron su cremación.