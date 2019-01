Detuvieron a los autores de dos arrebatos registrados en la vía pública a mujeres en la ciudad de Ushuaia. El primeros de los hechos se registro alrededor de las 7.55, cuando fue requerida la presencia policial en la calle Roca al 500, por un posible hecho ilícito, donde se vio involucrado un rodado de color gris.

De inmediato se comisionan varios móviles de la prevención quienes una vez arribado al lugar procedieron a dialogar con Geovana Ricaldes (26); quien manifestó que mientras se trasladaba a pie por la arteria Provincia Grande, próximo a la arteria Hakuerum, pudo visualizar que un rodado, color gris, se detuvo por delante de la damnificada, posterior a ello descendió del rodado del sector acompañante, una persona de sexo masculino, y luego de ello se acercó hacia la mujer, y tras hacerle unas consultas de forma violenta le sustrajo su celular, y su mochila, para luego abordar el rodado y darse a la fuga.

Las dos personas fueron en carácter de incomunicados y este miercoles seran trasladados a declaración indagatoria y ser sometidos a una rueda de reconocimiento por parte de las dos mujeres asaltadas.

Una vez en el lugar personal policial dialogó con Ismel Fazzari (26), la cual se hallaba sollozando en un estado de nerviosismo; indicando que momentos antes al arribo de la comitiva policial y mientras caminaba sola por la calle Laserre y Roca, cuando se dirigía a su trabajo, de forma sorpresiva descendió un hombre desde un rodado de color gris con vidrios polarizados, el cual se hallaba estacionado sobre calle Roca, quien se aproximó hacia su persona y que, sin mediar palabra, este le arrebato de entre sus manos un celular, para posterior de un forcejeo sustraerle su mochila la cual en su interior poseía elementos personales.Por otro lado, siendo las 8.35 se tomó conocimiento de la solicitud de presencia policial en la intersección de las arterias Provincia Grande y Hakuerum, a raíz de que se estaba llevando a cabo un hecho delictivo donde se encontraría involucrado un rodado marca Peugeot, color gris, similares características a las antes descriptas.Tras las tareas investigativas realizadas por el personal policial de las Comisarías Primera, Segunda y la Brigada de Delitos Complejos y en virtud de la información obtenida a través de cámaras de video vigilancia localizadas, en las inmediaciones del hecho y relevamiento de testigos, entre otros indicios logro establecer la identidad de los autores del hecho ilícito y posible domicilio.Atento a lo expuesto se solicitó las medidas pertinentes al juzgado de instrucción en feria, cumplimentando la Comisaría Primera, requisa personal y registro vehicular dispuesta por el magistrado de turno en el marco de la causa que se investiga, medida que arrojo resultado positivo procediéndose al secuestro de prendas de vestir, entre otros elementos de interés para la causa.En tanto se informo que hasta que no se realice la rueda de reconocimiento, no se dio a conocer la identidad de los dos detenidos para no entorpecer el accionar judicial.