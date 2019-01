Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de Maipu y Patagonia en la ciudad de Ushuaia, luego de que un automóvil colisionara contra una moto y el conductor de la misma continuara su marcha, sin detenerse.

Juan Bautista Puig Serravale

El joven automovilista manifestó a la autoridad que, previo a la colisión, dos motocicletas circulaban por delante suyo sobre la avenida, una de las cuales habría detenido su marcha de manera repentina.

Los uniformados corroboraron que el vehículo contaba con toda la documentación habilitante para circular, y asesoraron al joven de los pasos a seguir.

Según consigna el parte policial, el episodio involucró a un vehiculo marca Volskwagen Gol blanco conducido por(19). Tras el alerta, un móvil policial se constituyó en el lugar, donde se constató que no había personas lesionadas.Al no poder frenar a tiempo el Gol habría embestido por detrás a esta moto, no obstante lo cual el conductor de la misma siguió con su marcha.