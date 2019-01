El Poder Ejecutivo Provincial ratificó la asistencia financiera no reintegrables de 120 millones de pesos para que el municipalidad de Ushuaia pague deudas con proveedores . Tras la firma del decreto se transferirán 40 millones y los 80 millones restantes en 10 cuotas consecutivas.

a la cancelación de deudas que la Municipalidad tiene con proveedores, originadas en contrataciones originadas en años anteriores, y destinadas a la prestación de servicios esenciales

El desastre financiero de Vuoto : En tres años de gestión del intendente Vuoto cuadruplicó la deuda pública que había dejado Sciurano, aumentó casi un 700 por ciento los impuestos y tasas municipales y generó más de diez nuevos impuestos y a pesar de eso el municipio de encuentra al borde del default .

La ayuda financiera no reintegrable al Municipio de Ushuaia por 120 millones de pesos, serán afectados “”.Por su parte, el Municipio se encuentra obligado a “rendir en tiempo y forma los comprobantes de los pagos, depósitos o transferencias efectuadas a las cuentas bancarias de los proveedores” con los que mantenía deudas por prestaciones de servicios esenciales.Pero previendo la posibilidad de que la ley de presupuesto no fuera sancionada, como finalmente ocurrió, también se comprometió “a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias sobre la ley reconducida”, la de presupuesto 2018.El concejal del MPF, Ricardo Garramuño indico que “Ya se endeudaron por 346 millones y van a pagar, de mínima, 146 millones en intereses” y preciso sobre el funcionamiento de la municipalidad: “lo peor es que se sostienen a costa de no pagarle a los proveedores”.En este sentido Garramuño apuntó a la obra pública: “como ya dijimos en su momento, lo poco que hicieron fue con deuda a tasas altísimas y está mal hecho, ahora esa inoperancia la pagan los proveedores que cobran el día del arquero”.. Mientras que los periodistas gozan de los beneficios de la gestión y se encuentran al día con los pagos de pauta, muchos comercios sufren la morosidad de la gestión Vuoto, indico el actual concejal.