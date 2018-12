En un acto en el Centro Ester Fadul, el intendente Walter Vuoto junto a la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Teresa Fernández y al diputado Daniel Scioli, entregaron 260 decretos de preadjudicación de tierras a okupas, sumando mas de mil decretos de otorgamientos en el 2018, informaron desde el municipio.

todos sabemos que otro hubiese sido el destino de los fueguinos, de los trabajadores de fábrica, de la economía, si vos hubieses sido Presidente. Hemos sido una provincia y una ciudad muy golpeada por el gobierno nacional. Y que estés presente hoy y aquí, es para nosotros muy importante

“Con la entrega de los decretos de pre adjudicación de tierras a quienes viven en el barrio Las Reinas, Siete Cascadas, Los Leñadores y a un grupo de vecinos de la calle Facundo Quiroga estamos superando los 1000 decretos de regularización en lo que va del año ”, indicó la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial Teresa Fernández.

Invitó a ver “los trabajos que ya estamos ejecutando a través del programa Nuestro Barrio en aquellos lugares donde ya hemos regularizado y continuamos trabajando con los vecinos y vecinas”. Y señalando la información que fue colocada sobre uno de los laterales del Centro Cultural Fadul donde se mostraron las transformaciones que se están produciendo en los barrios, dijo a los presentes que “el acceso a la tierra, la regularización dominial, la entrega del decreto, es solamente de otros derechos que les han sido negados durante muchos años a ustedes y que este intendente está dispuesto a remediar.

260, en lo que conforma un paso más hacia el ordenamiento legal y catastral de la ciudad. Del encuentro participaron los diputados nacionales Matías Rodríguez y Daniel Scioli, quien agradeció al intendente “porque lo que prometiste lo cumpliste, como una de tus prioridades, darle seguridad y tranquilidad a la mayor grieta que había seguramente en Ushuaia entre pobres y ricos, donde los poderosos podían tener acceso a la tierra y los vulnerables que no podían tener este derecho”.El intendente agradeció, “a la Secretaría de Hábitat, a los trabajadores municipales, a Legal y Técnica, a quienes trabajaron y mucho para conseguir esto que se está concretando.. Gracias a los dirigentes barriales porque sin ellos no se hubiese podido realizar”.Se dirigió a quienes recibirían en minutos más su decreto y afirmó que “hoy es un momento muy importante, porque lo construimos todos juntos. Algunos de ustedes llevan casi veinte años viviendo en esa vivienda que pudieron construir, no del todo consolidada porque no eran dueños de la tierra. Pero a partir de ahora hay un nuevo desafío, que sigamos trabajando juntos, como lo estamos haciendo con los otros barrios que ya fueron regularizados y de los que ahora ustedes forman parte. Y ya sumamos más de mil decretos de regularización, así que para nosotros es un orgullo formar parte de este momento”.