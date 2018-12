Un grupo de vecinos de la zona del pasaje Villegas se hicieron presentes en la Unidad Regional Norte de Rio Grande a fin de solicitar una explicación sobre la situación del joven delincuente Abdul Musaber. Cansados de los reiterados hechos delictivos y de vandalismo del joven que actualmente se encuentra detenido, se mostraron preocupados ante la posibilidad de que sea excarcelado por la Justicia.

Otro vecino ofuscado indicó que “ queremos un Juez que se ponga delante de todo esto, y que pare esto, porque él es mayor, ya no es menor, no lo deben soltar con todos los destrozos y amenazas contra la gente ”.

lavan las manos totalmente, no pueden hacer nada, es cosa del Juez Cesari Hernandez

ya lo dijeron entre todos, sea quien sea, lo van a agarrar

no se qué está esperando el Juez parece que está esperando un ataúd de alguien, eso están esperando. Nosotros vamos a defender a nuestras familias

“Nos reunimos con el Comisario Raúl Bustamante, para pedir explicación y no nos saben dar explicaciones, directamente los vecinos no tenemos apoyo de la policía, no tenemos apoyo de nadie, porque no nos dan explicaciones. Dicen que tampoco podemos reunirnos con el Juez, porque sino el Juez va a decir que va a tener presión vecinal, o sea que nosotros tenemos que cortar cabeza por alguien y listo, como dijimos los vecinos, hacer justicia por mano propia, porque él va a salir y es él o nosotros”, sostuvo una vecina molesta en la sede policial. Asimismo, agregaron que “”.Asimismo, agregó que “quieren que corra sangre, eso es lo que están esperando, porque es la vida de él o la vida de nosotros. Nosotros queremos justicia, y si la Justicia no hace nada, los vecinos harán algo porque están cansados”.Por otro lado, explicaron que la vivienda de Musaber del pasaje Villegas “es un aguantadero, ellos tienen casa en Chacra XI y acá es una guarida, una pocilga”. Los vecinos explicaron que las autoridades les informaron que no se puede “sacarlo del barrio y en el caso de hacerlo, le van a terminar entregando una casa, no sabemos porque la Justicia nos abandona, siendo que nosotros somos los que laburan, los que pagan impuestos, porque llegar a este nivel, hasta en Internet mismo están ofreciendo plata por la cabeza de él, la gente está cansada”.