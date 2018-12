El cónsul de Chile en Río Grande, Francisco Fuenzalida, ante la llegada de las vacaciones y la inminente salida masiva de vehículos argentinos hacia el continente, indico que la Ley de polarizados en Chile sigue en vigencia y los que tengan los vidrios delanteros polarizados son pasibles de ser multados.

¿Qué dice la Ley? : Según la ley de tránsito 20068 chilena actualizada este 2018, específicamente en el Artículo 79, todos los vehículos deben estar provistos de vidrios de seguridad “que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Enseguida se detalla que están prohibidos los vidrios oscuros y polarizados.

Según se señala el parabrisas y los dos vidrios de adelante no pueden ser polarizados y en la parte posterior se permite un polarizado manteniendo la transparencia, con un 20 o 25%. En la revisión no hay medidores de transparencia sino que el control es visual: si se ve está bien, sino no.

El funcionario aclaro que “Si van a ser multados eso yo no lo sé, eso va a depender de los fiscalizadores de Carabineros que hacen los controles de tránsito, pero perfectamente los podrían multar, pero eso ya es una decisión de ellos”, señaló el cónsul quien aclaró que no hay acuerdo político que pueda salvar la situación al tratarse de una Ley Nacional.Sostuvo que “yo no puedo recomendar nada, lo único que puedo decir es que es probable que puedan sufrir alguna sanción y eso implica la retención del documento, que se tengan que acercar al juzgado en Punta Arenas, y una serie de inconvenientes”.Finalmente el cónsul indicó que no hay acuerdos posibles en este asunto que salven la cuestión. “Como es una Ley del Estado, no puedo llegar a ningún acuerdo con nadie, es una Ley que se aplica en todo el Estado de Chile, para eso tendría que modificarse la Ley en el poder legislativo, y esa no es la intención”, cerró.De esta manera los autos con vidrios polarizados pueden ser multados en Chile si son sometidos a controles de las fuerzas de seguridad, que últimamente reforzaron los controles en las rutas.