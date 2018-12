La Legislatura autorizó a realizar la permuta de inmuebles entre la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el grupo Newsan en la cual también intervendrá la Direccion Provincial de Energia en la ciudad de Ushuaia, tal como se habia conocido hace un tiempo (ver)

“La propuesta de permuta de bienes es por dos inmuebles en la cuidad de Buenos Aires (calle Marte N° 1533 y calle Perú N° 1023/1025) que están en desuso y fueron tasados por el Tribunal de Tasaciones Nacional (TTN)”; los cuatro terrenos donde se encuentra el edificio de la DPOSS en calle Campos 133 de la ciudad de Ushuaia y “el saldo excedente en un crédito de parte de la DPE hacia Newsan”, destinado al grupo empresario. Mitad del edificio será destinado a la DPE y la otra, para el estuario entre el arroyo Grande y el canal Beagle, para completar la planta.

El Ejecutivo había solicitado autorización para permitir que el Gobierno provincial venta de distintos inmuebles de su propiedad, con el fin de adquirir con esa venta, el inmueble contiguo a la planta de tratamiento de líquidos cloacales Arroyo Grande. La finalidad de esa compra, es que la DPOSS, pueda llevar adelante la ampliación de la planta de tratamiento.La sanción de esta norma autoriza “permutar la planta 2 de la empresa NEW SAN, que está ubicada justo en frente a las instalaciones de la central termoeléctrica y adelante de la construcción que estamos concretando de la nueva planta de tratamientos de líquidos cloacales en arroyo Grande”, señalaron desde la DPOSS. Se trata de un espacio de más de 14 mil metros cuadrados.Con la concreción de esta operatoria, se soluciona la cuestión edilicia de la DPOSS que “invade la línea municipal, que está fuera de norma ya que el edificio antiguo no responde a los requerimientos”, actuales. El monto de la planta Newsan fue tasado por US$ 6 millones 200 mil y los bienes provinciales alcanzan los 3 millones. El resto, será abonado en energía “no pudiendo la empresa consumir más que la que actualmente consume”, detallaron desde la DPOSS.