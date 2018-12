El Centro Empleados de Comercio de Río Grande realiza asambleas y paro total de actividades por tiempo indefinido en todas las sucursales de Supermercados La Anónima de Río Grande, es en reclamo de la actualizacion del pago del bono de fin de año.

Acuerdo firmado en el 2014 : Rivarola recordó que, “hay un acuerdo firmado en el 2014 entre el CEC y la empresa de actualización del pago del bono con la actualización paritaria para todos los trabajadores sin distinción de jornada, y la empresa este año pretende desconocer ese acuerdo”.

Criticas al Ministerio de trabajo : “Cuando pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia para que resuelva sobre un hecho tan simple, giró el expediente al Departamento de Legales y no dio respuestas ante un fin de semana tan largo en términos administrativos”, remarcó Daniel Rivarola.

“El bono es un habilitación de compra de mercadería en el mismo Supermercado, no es dinero en efectivo”, aclaró Daniel Rivarola. “Hay un acuerdo firmado en el 2014 de actualización del pago del bono con la actualización paritaria para todos los trabajadores sin distinción de jornada, y la empresa lo pretende desconocer”, dijo Daniel Rivarola.El Secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio indicó que, “el paro es por tiempo indeterminado, estamos buscando que esto se resuelva, y hasta que no se resuelva seguiremos con la medida de fuerza; además, la empresa ha manifestado amenazas por despidos y suspensiones”.“El bono es habilitación de compra de mercadería en el mismo Supermercado, no es dinero en efectivo, y lo ha que hecho la empresa es cargarle en las tarjetas de compra de cada trabajador el importe del año anterior, pero no hay plata en efectivo de por medio”, aclaró el sindicalista.Se espera que en las proximas horas se llegue a un acuerdo que por momento mantiene el reclamo en las puertas de las sucursales de la firma La Anonima, previo a las compras navideñas.