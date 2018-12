Unas quince familias que usurparon ultimamente en la zona de Andorra resisten el desalojo y advierten que tienen "cuarenta chicos". Dicen que ocuparon un predio fiscal que pertenece al Municipio, porque no tienen “otro lugar donde vivir”. Aseguran que están en una “situación social complicada” y piden quedarse allí o ser reubicados en otros terrenos.

Mencionó que “nuestra situación, en teoría, no es distinta a la de otras tantas familias que ocuparon terrenos antes. Sin embargo ahora la Municipalidad nos dice que no nos quedemos acá, que nos van a desalojar”. “ Tenemos mucho miedo, porque no tenemos otro lugar donde ir, tenemos chicos y no tenemos dinero para alquilar ”, puntualizó.

Para concluir mencionó que resolvieron “ pelear por quedarnos acá o que nos den otro lugar, necesitamos una respuesta concreta porque somos 15 familias que no tenemos donde ir. Lo único que nos dan son amenazas, ya hubo tres desalojos les desarmaron la casa sin nada, sin ninguna orden y dejaron a la gente en la calle . Si no nos dejan vivir acá, que nos reubiquen, es lo único que pedimos. Que nos den un lugar que podamos pagar, en cuotas porque nuestra situación social en muy complicada, por eso estamos pidiendo una respuesta”, concluyó.

Vanesa Soria, una de las okupas del sector ubicado entre las calles Barba de Viejo y Antiguos Leñadores de Andorra en Ushuaia, contó que “la situación del barrio es que estamos desde octubre del año pasado ocupando un espacio de la Municipalidad. Somos 15 familias, a 13 nos ha llegado un aviso de desalojo de la Municipalidad, este es un predio fiscal y nosotros estamos todos inscriptos en tierras fiscales y demás pero nos dicen que esto no se va a urbanizar”, relató la mujer.Después señaló que quienes allí habitan “no estamos acá por gusto, hay un montón de familias que están sin trabajo. Uno va sobreviviendo como puede, los alquileres están insostenibles, la situación es muy difícil. No estamos acá por placer ni es fácil, porque es muy difícil cargar agua, cargar la garrafa, estar sin luz. Lo único que tenemos son los subsidios para comprar gas”, relató Soria.La mujer comentó luego que les dicen “”, expresó.Sobre este punto dijo que “esa no es una solución de fondo, lo único que nos queda es contratar un abogado pero eso también tiene un costo importante. Porque en el juzgado nos dicen que no nos pueden poner un abogado para que nos asista, porque esta es una causa civil y comercial”.