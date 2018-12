El ministerio de Justicia de la Nación dejará de entregar dinero a la familia Maldonado, cuyos gastos se hallaban amparados en la Ley de Derechos y Garantías a las Víctimas de Delitos por la supuesta Desaparición Forzada de Santiago Maldonado. A lo largo de 15 meses, el hermano Sergio Maldonado recibió alrededor de 1,5 millones de pesos.

A lo largo de un año y tres meses los Maldonado recibieron un total de 1,5 millón de pesos en concepto de gastos vinculados a la causa. Entre ellos figuran el pago de pasajes de avión, hoteles y viáticos utilizados en comida, papelería y otros

"Los Maldonado no son la única familia que se ayudó desde el ministerio. Hay otros casos, las familias del ARA San Juan, por ejemplo. Lo que pasa es que en un momento ellos estuvieron en el foco de los medios y resaltó este beneficio, pero nosotros estamos colaborando con las familias que son víctimas", explicó.

A través de análisis científicos, testimonios, el juez reunió toda la prueba con la que se concluye que no hubo delito

"Y tampoco se advierte la comisión de ninguna otra acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con los hechos objeto de la presente causa. Porque, en definitiva, no se constató la participación penal de persona alguna en los desgraciados hechos que se investigaron", concluyó.

El juez federal Gustavo Lleral determinó que el joven falleció ahogado y en soledad sin la intervención de terceros. Con esto quedó descartada no solo la Desaparición Forzada sino también cualquier delito que justificara la ayuda estatal para la familia.El beneficio monetario se cortó desde el momento en que el juez Lleral determinó que no existió un crimen. "La ayuda terminó porque el juez dejó establecido que no hubo delito. Nosotros colaboramos en todo momento con la familia y creemos que nuestro compromiso cubrió sus necesidades. Hemos cumplido con ellos como ministerio", le indicó a Clarín, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia.Benítez descartó que se tratara de un dinero fijo por mes, tal como trascendió en un momento. Sin embargo, la suma se entregó a un promedio de 100 mil pesos mensuales.En un fallo de casi 300 páginas el juez Lleral afirmó que el joven falleció ahogado, afectado por la temperatura del agua y la adrenalina de verse atrapado. "En suma, analizada la sólida prueba reunida, y establecida con certeza la realidad de los hechos, corresponde descartar por completo la hipótesis criminal acerca de la presunta desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado", indicó Lleral.Si la Cámara rechaza el recurso a los Maldonado le quedarán las instancias de la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Aunque Heredia adelantó que su plan es acudir a tribunales internacionales.