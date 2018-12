El juez federal de Ushuaia Federico Calvete citó a indagatoria a 18 militares denunciados en la causa en la que se investigan las torturas y abusos padecidos por los soldados que en 1982 participaron del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas.

En esta causa se deberá determinar si las torturas sufridas por los soldados conscriptos que estuvieron movilizados en Malvinas durante la guerra de 1982 deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.

El pedido se fundamentó en base a los relatos de 120 excombatientes de Malvinas que declararon como víctimas o testigos de torturas cometidas por al menos 95 militares, quienes eran sus superiores en las islas.

Fuentes de la querella que sigue el Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) señalaron ayer a la agencia Télam que el magistrado hizo lugar a una solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión, por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez, y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM.Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso celebró la decisión, al señalar que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los excombatientes “que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores en aquel enfrentamiento bélico”.Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió que no correspondía esa calificación y que lo delitos denunciados debían ser declarados prescriptos, algo que la Corte Suprema ratificó en un fallo de 2015.El juez Calvete ya había rechazado las pretensiones de la defensa de los exmilitares y había solicitado, en mayo de este año, la detención e indagatoria de 26 militares denunciados por violaciones a los derechos humanos cometidos contra ex soldados conscriptos destinados en Malvinas.