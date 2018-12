Un verdadero escándalo se dio a conocer en Tolhuin luego que el intendente Claudio Queno entrego 600 hectáreas de tierras a Luisa Ayde Carcamo Godoy a 2000 pesos la hectárea en cercanías del rio Valdez en la denominada establecimiento ganadero Estancias El Valdez . El empresario Enrique “Quique” Sandri, propietario de la estación de servicios, recordó en dialogo con FM Azul 100.9, de esa ciudad que “el año pasado compré 2 hectáreas a un millón de pesos”.

"Yo veo lo que paso en la Nación, y fue todo tan dinámico, vos pensas que en tres años estábamos lleno de próceres, intocables señores, con mucha plata y mucho poder, que apretaban jueces, empresarios y están todos presos, faltan, pero hay muchos que están presos, que piensan estos, que no les va a tocar...".

El empresario que fue candidato a jefe comunal años atrás, retrucó, “es fácil ser intendente de este pueblo por que está todo por hacer”, dijo, agregando, “y en lugar de esto tenés un municipio que no tiene ni edificio propio por que han rifado o regalado tierras a amigos , con la plata que ha pasado por esta ciudad no han podido realizar un centro cívico”, reclamó.

Hay que levantar el nivel de la política, hagan algo, demuestren algo en serio, la justicia fueguina con estos personajes de Tolhuin, es como un embarazo lo podes ocultar por un tiempo pero en algún momento va a llegar

, manifesto Sandri al referirse a la actualidad de Tolhuin. Rechazó las formas políticas del actual Intendente y pidió a la sociedad cambiar el rumbo. "", exclamó.“Yo compré dos hectáreas a un millón de pesos” dijo, manifestando “acá tendrían que estar todos presos, hay que dejar de robar, la plata se la dedicás al pueblo, pavimentas el casco céntrico, servicios a la gente, y eso en vez de dársela a tus amigos”, en referencia al intendente.Sandri en su diálogo con FM Azul habló “”, dijo, y agregó, “”.“Y si esto no pasa, no tenemos ningún destino”, dijo lamentándose por el nivel de la Justicia fueguina que no ha puesto un parate a esta situación e incluso habilitó a Queno a continuar un tercer mandato, intentando ahora perpetuarse en el Poder.