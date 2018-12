El secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, se refirió a la difícil situación que atraviesa el sector industrial y las preocupantes perspectivas para 2019. Mencionó las empresas en las cuales ya se están resolviendo suspensiones después del período vacacional y no descartó que otras se sumen a ese tipo de medidas y ratificó la decisión de no devolver “un solo centavo” de la suma que percibieron como préstamo o adelanto.

Sobre la continuidad productiva dijo que “el problema que plantea la empresa es el alto costo de interés para la compra de insumos, e incluso que los proveedores chinos no están financiando esa compra por la situación de la economía en el país. Esto lleva a que las empresas se endeuden para producir y que después tengan alguna dificultada para recuperar esos montos, por la caída de las ventas”.

una con la empresa BGH producto de la indefinición respecto de la actividad laboral al finalizar el periodo vacacional y otra, por la situación de la empresa Foxman

El titular de la UOM volvió a pronosticar una situación complicada para el inicio del próximo año, dado que “ muchas empresas tienen una acumulación de stock, que hoy está afectando a todos. Esta situación tiene que ver con que los trabajadores pudieran tener actividad plena durante el último periodo, en algunos casos como en el caso de Digital con personal contratado a plazo fijo , lo que fue una buena noticia porque se trató de una alternativa para una cantidad compañeros y compañeras que pudieron tener un ingreso que les permitió cubrir parte de sus necesidades básicas”. “Pero es una situación que genera un crecimiento en la producción, aunque como consecuencia de ello también en una mayor ocupación”, destacó.

Audivic, premio, más suspensiones y retiros voluntarios:

Martínez, comenzó confirmando la intención de, mencionando que “el día lunes la empresa nos comunicó, a través de un representante del Directorio, que tenía la necesidad de avanzar en un cese de actividades que en principio podría extenderse por dos meses, pero que al menos tenía la certeza que iba ser por el mes de febrero”, dijo en una entrevista por FM “Aire Libre”.En horas de la tarde hicimos la reunión con responsables de la empresa, para la cual incluso viajó uno de los gerentes de Río Grande, donde pudimos tener una idea más concreta de cómo es el panorama”, afirmó el dirigente metalúrgico.Martínez advirtió que pretenden “no afectar el salario” y mencionó que “la empresa se comprometió a cubrir el tema salarial y quedamos en avanzar en un borrador, para definir las condiciones generales”. “Los haberes no se verían afectados, la empresa manifestó que garantizaría la totalidad del salario, pero esto queremos que quede en un documento firmado por ambas partes y homologado por el Ministerio de Trabajo; algo que incluso cuente con el aval individual y personal de cada uno de los trabajadores”, destacó.Afirmó que ese “es el planteo generalizado que están haciendo las distintas empresas en cada uno de los temas que tuvimos que afrontar en el último periodo”. Volviendo sobre el caso de Digital Fueguina y Tecnosur, expresó que “dentro de la discusión del acuerdo que podamos firmar en el Ministerio de Trabajo, también creemos que tiene que estar garantizada la estabilidad laboral. Contemplando algunas condiciones especiales para el reinicio de la actividad”, aclaró.Indicó que “todo eso fue trasladado a cada uno de los establecimientos en las asambleas y estamos expectantes por esa nota que presentamos a AFARTE. Aunque no descartamos que puedan desarrollarse, según ellos mismos han manifestado, reuniones en las distintas empresas durante el mes de enero”.Después advirtió que “pareciera ser que algunas otras empresas quieren sumarse a la inactividad, después de finalizar el periodo vacacional. De hecho ya tenemos programado una instancia por ese tema alrededor del 10 de enero, con la empresa Carrier”, confirmó.Después, al ser consultado sobre la situación del personal de planta discontinua del BGH y si cobraron una parte del premio, respondió que “tal cual lo contempla el acuerdo, que los compañeros conocen y que se firmó oportunamente después de ser avalado por cada una de las asambleas, cobraron una parte del premio. Esto fue charlado con ellos e incluso un grupo de ellos, a instancia los delegados, tuvo una reunión con la empresa BGH”, para evacuar las dudas., indicando que “no descartamos que otros establecimientos resuelvan suspensiones al inicio de la actividad del próximo año. Por esa razón estamos muy pendientes, lo estamos discutiendo de manera permanente en el Congreso de Delegados y lo trasladamos a las asambleas a quienes hemos planteado la situación difícil que atraviesa la industria en todo el país y en particular en Tierra del Fuego”.Remarcó que con AFARTE “el acuerdo está vigente y es lo que nos ha permitido en alguna medida mantener la dotación, aún con la intención que tendrían algunas empresas de reducir el plantel. Tenemos esa situación con la empresa Brightstar, donde la propia representante de Recursos Humanos de la firma le ha manifestado a los trabajadores que como consecuencia de la situación que están atravesando tienen un excedente de personal”, alertó.“A partir de allí nosotros no hemos tenido mayor participación, entendemos que se debe estar concretando la operación. En la última reunión la Comisión del Área Aduanera Especial se autorizaron la partida los equipos. Esperemos que se haya avanzado, porque eran los propios compañeros de planta, al menos alguno de ellos, los que se hicieron cargo de la gestión incluso había acuerdo por la cantidad y valores de productos”, concluyó.