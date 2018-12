La lista oficialista Multicolor se impuso en las elecciones del SOEM Ushuaia, duplicando la cantidad de votos que obtuvo la lista Blanca, siendo electo nuevo Secretario General Manuel Ojeda en reemplazo de Sandra Esperón que deja el cargo tras 15 años de gestión. “Ojala puedan hacer miles de cosas mejores de las que hicimos nosotros”, dijo Esperón a los integrantes de la nueva Comisión.

La Secretaria General saliente sostuvo, “estoy orgullosa de este equipo de trabajo más allá de las diferencias, porque lo que ustedes han hecho ahora, de ganar esta elección, de poner el corazón, de poner la energía, todo eso por ningún otros interés que por estar mañana al frente de este sindicato, y está responsabilidad que ustedes tienen a partir del 21 está siendo acompañada por aquellos que tenemos la experiencia que el único interés que tenemos es la de hacer crecer el sindicato y defender a los trabajadores”.

“Cuando arrancamos en el 2003 no teníamos afilados, no teníamos plata, teníamos cuentas embargadas, deudas de todo tipo, y yo no quería asumir en esas condiciones, y los compañeros dijeron vamos a asumir igual y vamos a tratar de resolver”, recordó Sandra Esperón al dirigirse a los dirigentes electos en el SUM del gremio tras conocerse el resultado de la elección y agregó, “fue una lucha muy importante para muchos de ustedes durante todos estos años, a esta lucha se fueron sumando otros compañeros que fueron poniendo cada uno su granito de arena, para que hoy seamos el gremio más importante de la Municipalidad de Ushuaia y uno de los gremios referentes de la provincia”.“Los felicito y les deseo el mayor de los éxitos, y ojala puedan hacer miles de cosas mejores de las que hicimos nosotros”, subrayó Sandra Esperón.