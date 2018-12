El juez electoral Isidoro Aramburu informó por Radio Nacional Ushuaia la nueva modalidad elegida para agilizar las elecciones provinciales del año próximo, por la cual se duplicará la cantidad de cuartos oscuros, colocando dos boxes por aula .

Es el gobierno junto con los municipios los que hacen la erogación de las elecciones de la provincia, y la ciudad de Río Grande tiene un plus por la importante participación de extranjeros, que fueron entre 700 y 800 en las elecciones pasadas

Si tenemos 500 mesas en la provincia, entre presidente y vice son 1.000 agentes del comicio que van a cobrar una remuneración en primera y segunda vuelta. En 2015 el pago fue de 3.000 pesos entre primera y segunda vuelta, y hay que actualizar ese monto

Mi idea es separar cada aula en dos boxes, con las autoridades de mesa dentro del aula. Los boxes van a estar separados por tablas y son bastante caras, entre 800 y 1.500 pesos según la calidad, por cada una de las aulas

Les explicamos el prototipo que pretendo y cada box mediría 2,60 x 2,60 metros. Eso da un ángulo muy extenso, donde se pueden colocar tablones o mesas con toda la oferta electoral

se está resolviendo en el Superior Tribunal el amparo del colectivo de mujeres por la paridad de género en el Concejo Deliberante de Ushuaia

Respecto del costo de la elección, podría rondar los 30 millones, si bien todavía no puede dar “una cifra con exactitud. Estuve mirando los gastos de las elecciones anteriores y en 2015 rondaron los 9 millones de pesos. Fue una elección similar a esta, porque se renuevan todas las autoridades de la provincia”, dijo.El presupuesto 2019 debe prever la partida correspondiente para este gasto, por demás significativo, por lo cual a contrarreloj la justicia deberá definir un número para que sea incorporado antes de su aprobación. “Una vez que tengamos el presupuesto y terminemos con la elaboración de la exigencia de las elecciones, vamos a elaborar un informe y una resolución, planteando al Superior Tribunal y a las autoridades de la provincia las erogaciones necesarias para llevar adelante los comicios el año que viene”, indicó.“Los fondos deberán ser girados por provincia y municipios a una cuenta corriente del juzgado electoral. Cuando recibí el juzgado, había 600 mil pesos en la cuenta, que era un remanente de las elecciones anteriores. Inmediatamente lo coloqué a plazo fijo para que no se devalúe. Esto lo vamos a incorporar en el presupuesto y estos pequeños recursos van a contribuir con el presupuesto general”, sostuvo.En segundo lugar, la logística se lleva gran parte de los fondos, y esta vez tendrá sus particularidades. “”, dijo.“Las urnas no se van a duplicar, porque será una misma urna con dos lugares de votación en cada aula, mediante la construcción de estos boxes”, apuntó Aramburu.La duplicación de los cuartos oscuros tendrá su impacto a la vez en los partidos políticos, que deberán imprimir el doble de boletas. “”, estimó.Si bien hay feria judicial, “hay parte del personal trabajando activamente con el padrón electoral”, dijo Aramburu y,, con lo cual se resolvería la declaración de certeza después del reinicio de las actividades en el Poder Judicial, pero no necesariamente en febrero dado que “el último planteo del intendente Queno se resolvió dos días antes de las elecciones”, indicó.