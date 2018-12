El presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, confirmó para enero la aplicación del nuevo cuadro tarifario para Ushuaia y Tolhuin con un aumento de casi el 60 por ciento.

El aumento “alcanza el 59,5% como promedio y se va a fraccionar en tres tramos” , dijo, aclarando que, si se hubiera dado una actualización anual, “habría sido de aproximadamente un 10%”, teniendo en cuenta que los valores no se modifican desde 2016.

“El incremento empieza a regir en enero y se nos complicó la situación por el aumento de la tarifa de gas, pero no va a afectar mucho al sector residencial”, aseguró por Radio Nacional Ushuaia.“Hay que entender que el servicio no es gratis -subrayó-. Mucha gente me dice que no puede pagar la luz y que se atrasó cuatro o cinco meses, pero está al día con el cable. Entonces yo pregunto cuál es la prioridad, si tener luz o cable. El servicio es necesario y hay que sostenerlo, porque no es gratis.”, comparó.