Dos jóvenes fueron interceptadas y demoradas por personal policial por pegar afiches en la ciudad de Río Grande. Una vecina que estaba en el lugar intervino en medio del procedimiento, asegurando que las chicas estaban siendo maltratadas. Finalmente los efectivos se retiraron del lugar.

La mujer advirtió que “ Los políticos también pegan papeles y no les dicen nada ”. “ A mí me gritaron de muy mala manera, pidieron refuerzos porque eran dos chicas pero a todo eso ya las habían empujado ”, remarcó.

Finalmente dijeron que “ Cuando le pedimos los datos se negaron y se terminaron yendo. Había una señora en un auto y también le faltaron el respeto, cuando la mujer no tenía nada que ver ”.

“Yo estaba esperando a mi nene que estaba en Tae Kwon Do, cuando de pronto vi a la chica que salía corriendo con la latita. Entonces veo que aparecen dos policías que la empujaban y cuatro patrulleros, yo reaccioné porque no me parecía que la estuvieran empujando ni que aparecieran tantos policías por dos chicas”, relató la vecina que observó el operativo.Las jóvenes, que habían participado un rato antes de una manifestación por el femicidio de Lucía Pérez repudiando el fallo de los jueces que no condenó a los imputados por ese hecho, contaron que “Estábamos pegando carteles en la pared del Club, cuando nos rodearon nos trabaron con el auto y nos pedían los datos.”.