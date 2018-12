La mamá de una menor de 8 años de la ciudad de Ushuaia, denunció que el padre de la menor un reconocido medico ginecólogo de la Clinica San Jorge (M.T), la abusaba sexualmente, pide a la justicia impida el régimen de visitas hasta que un juez de familia escuche a su hija.

“Ahora lo que nos pasa es que tenemos que poner el ojo en la Justicia porque se mueven extrañamente porque hoy si el abogado del sospechoso dice que él no le hizo nada, que yo soy la que le metió cosas en la cabeza, a él le dan lugar a la duda y tiene que volver a la casa del abusador aunque ya dijo con dos profesionales psicólogos, lo cuenta con la familia, pero, ¿la justicia no le da el beneficio de la duda a mi hija?” , se preguntó indignada ante la resolución de la jueza Barrionuevo.

“¿Ahora qué hace una madre en este caso?:

El nombre del medico no es difundido al tratarse de una denuncia de abuso sexual contra su hija

Gimena es la mamá de una pequeña de 8 años, y en los últimos meses, denunció al padre de la niña por el delito de abuso sexual, la cual ademas cargo contra la Justicia fueguina ya que manifesto que no toman medidas contra el hombre, porqueEn ese entonces, la nena brindó detalles de lo sucedido, y los hechos de abuso a los que el padre la sometía, y de esa manera,”, explicó en el programa Tarde pero Seguro.”, dijo Gimena.“A nivel penal estamos esperando que vaya a la Cámara de Apelaciones y esperamos no sé, que haya un santo de guardia que nos escuche.”, relató la mujer.Esa fue la pregunta que se hizo la madre de la niña, quien dice y exterioriza que no quiere quedarse a solas con el padre. Y se volvió a preguntar,, ¿quién defiende a mi hija?, ¿qué hago yo mañana cuando me esté golpeando la puerta para llevarse a mi hija?, cuando ella está con miedo y no quiere ir, enfatizó la mujer., lo cual permitiría la identificación de la menor, según indicaron desde la Justicia.