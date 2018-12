El secretario de Coordinación de Límites y Fronteras, Néstor Granja, informó por FM Del Sur sobre las previsiones y precauciones que deben tener los conductores fueguinos durante el tránsito por Chile y al pasar por la frontera argentina.

La restricción en la salida de camiones está en vigencia desde el 17 al 22 de diciembre, desde las 5 hasta las 11 de la mañana, en dirección de Río Grande hacia el paso fronterizo

Reiteró que “el SOAPEX es obligatorio para poder estar dentro del territorio de Chile

Vidrios polarizados:

, indicó, para lo cual se dispuso la restricción en la circulación de camiones, como en años anteriores.“Los camiones que ingresan no tienen problema porque la veda solamente es para la salida. Ya avisamos a la Secretaría de Transporte, que a su vez dio aviso a las empresas de transporte de carga”, aseguró.. Si no viaja con los padres, deben llevar las autorizaciones correspondientes. Siempre los problemas pasan por esto. La autorización tiene que ser ante escribano o ante la policía de Tierra del Fuego, también se puede hacer ante la Dirección Nacional de Migraciones o puede haber una autorización judicial”, detalló.El tema de los vidrios polarizados, no se pudo resolver la restricción de Chile, que responde a una ley nacional vigente en el país vecino. “He tenido reuniones con Cancillería y es un tema que también estamos manejando desde la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la provincia.. En Cancillería se había hablado sobre los que van en tránsito, para que no se les haga el control y que puedan pasar.”, observó, y en este caso pueden ser pasibles de multas.El funcionario pidió “. La gente debe salir tranquila, los trámites se hacen más rápido y ya no es como en años anteriores. Tienen que ir con tiempo y no es necesario que vayan más rápido”.