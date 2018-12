El siniestro ocurrió sobre la intersección de las calles Héroes de Malvinas y 27 de Octubre del sector de los asentamientos del barrio Provincias Unidas de la Margen Sur en la ciudad de Rio Grande. Allí un automóvil habría impactado contra una columna de hormigón del sistema de alumbrado público, provocando el quiebre de la misma, la cual terminó cayendo sobre el techo de una casilla, más precisamente, en la vivienda ubicada en Manzana 5, lote 50, lugar donde reside la familia Cadena.

Asimismo, dicha caída ocasionó que cables quedaran suspendidos a una altura de un metro aproximadamente del suelo, por lo que se procedió a vallar todo el lugar a fin de evitar que personas se aproximen hasta tanto se produjera el arribo del personal de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Finalmente, indicaron que el vehículo que protagonizó el accidente, se dio a la fuga, quedando solo restos de autopartes, las cuales se produjo las roturas a raíz del propio impacto contra la columna de hormigón.

En diálogo con FM Del Sol, el Director de Defensa Civil Municipal Pedro Franco explicó que “afortunadamente no hay que lamentar lesionados, ya que al momento en que se produjo el accidente, no había moradores dentro de la vivienda”.Finalmente, se logró constatar que si bien la columna derribada pertenece al sistema de alumbrado público, los cables derribados no contarían con electricidad, ya que los mismos corresponden a la empresa de Tv por cable de la ciudad.Por otro lado, Franco agregó que “a raíz de esta situación, hemos dado intervención al personal de Acción Social del municipio para que asista de alguna manera a esta familia, ya que los daños sobre la vivienda son importantes y justo en el sector de la entrada”.