El prosecretario Gremial de ATE Río Grande, Felipe Concha, indico que terminamos el año “presentando un petitorio de recomposición salarial al Gobierno de la provincia, pero lamentablemente no están llamando a nuestro gremio para discutir el aumento salarial que reclamamos”. Seguramente si no tenemos respuesta, el año que viene vamos estar en la calle de nuevo pidiendo un aumento salarial como corresponde”, advirtieron desde el sindicato estatal. Recordemos que durante la ultima movilización de ATE, habiamos informado que la misma era una puesta en escena entre el propio gremio, con el Ejecutivo, para dejar para el próximo año cualquier discusión salarial (ver)

el servicio de salud, pero eso depende de la respuesta del gobierno. Está en manos de la gobernadora tomar una decisión, sobre si va a atender a la Asociación Trabajadores del Estado o no

Dijo que el aumento debe ser “por un porcentaje que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores. Cómo se defina esta situación depende de ellos, porque los trabajadores ya no aguantan más esta situación donde tuvimos un ajuste nacional y un ajuste provincial”, puntualizó.

Advirtió el gremialista que “es una situación que incomoda a todos los trabajadores, a los compañeros de salud, de educación. Seguramente si no tenemos respuesta,”, remarcó. Dijo que se trata de “un incremento salarial en blanco, donde vayan aportes y contribuciones para nuestras Cajas. Que no sea un paliativo en negro, rechazamos ese tipo de suma porque van a terminar fundiendo a nuestra obra social, que cada día está más complicada”, aseguró Concha.El prosecretario Gremial de ATE Río Grande mencionó luego que estiman “que la situación va a ser más compleja el año que viene. Nosotros queremos garantizar las clases, que no comencemos con conflicto; por eso la Comisión Directiva de ATE no se toma vacaciones”, destacó.Mencionando que “tenemos que sentarnos con el gobierno, porque de eso depende la paz social. Si no nos atienden vamos a tener problemas, vamos a estar en la calle, pueden llegar a suspenderse las clases y puede haber inconvenientes en el servicio de salud. Pero eso depende de ellos, nosotros como siempre seguimos dispuestos para sentarnos; pero va a depender de que estén decididos a dar un aumento en blanco”, remarcó.Avanzando sobre el rol de los legisladores dijo que “. Los legisladores nos abandonaron, el poder político de la provincia nos dio vuelta la cara, gracias a los trabajadores se garantiza las clases y hoy lamentablemente están teniendo un salario por debajo de los niveles de pobreza”, alertó.Para finalizar, el dirigente de ATE comentó que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande y. Un gremio que va a estar en la calle, porque el gobierno está mirando para un costado y los legisladores no sabemos en qué provincia viven. Así que estamos esperando respuestas, porque vemos que no hay un presupuesto en el cual se contemple esta situación. Los legisladores se juntan para aprobar leyes en contra los empleados públicos, pero no para ver de dónde salen los fondos para otorgar un aumento salarial. Esto también se lo vamos a recordar a los compañeros cuando empiecen las campañas políticas”, concluyó.