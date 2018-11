La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernandez expuso las dificultades de las pymes y comercios de la capital fueguina para afrontar el pago del bono de fin de año, establecido por decreto del gobierno nacional. Dijo que la CAME analizará medidas y lamentó que las autoridades nacionales no tengan en cuenta la crisis que vive el sector. No consideró viable la alternativa de un financiamiento, por el nivel de endeudamiento que ya tienen los comercios y las tasas que resultan impagables. Además, reveló que ya “el 40%” tiene problemas con AFIP y Rentas, y que Ushuaia “es la mayor plaza que tiene cuentas embargadas y mayor rechazo de cheques”.

Llevamos nueve meses consecutivos de caída de producción. Este último mes la CAME midió un 9,4% a nivel país y en la cámara de Ushuaia registramos un 12% de caída en la actividad. Este último mes fue la caída más grande. La situación es muy preocupante y todos los habitantes que caminan por San Martín y por Kuanip ven la cantidad de negocios vacíos, la cantidad que están con liquidación por cierre, con descuentos del 30, del 50 por ciento

Tampoco considera viable el pago en cuotas del bono:

Fernández, por FM Centro, expuso la “gran preocupación de todo el sector pyme y de comercio. Por supuesto siempre queremos que haya aumento para nuestros empleados, que tengan mejor dinero y la posibilidad de saldar lo que vienen adeudando, pero nos tienen que decir cómo, porque la falta de efectivo en la calle hace que no tengamos movilidad en nuestros comercios”, dijo.“Ya tenemos registrado un 40% en Ushuaia que tienen deudas en AFIP, en Rentas. Es la mayor plaza que tiene cuentas embargadas y mayor rechazo de cheques.”, señaló.“De parte del gobierno hablaron de la posibilidad de un crédito con entidades bancarias para afrontar esto, pero las tasas del mercado actual son imposibles. Es seguir endeudándonos para sostener la actividad, que es la que más puestos de trabajo genera y no se está teniendo en cuenta”, lamentó.“Hace una semana tuvimos una reunión mano a mano con Dante Sica y le planteamos cómo está todo el sector. Creo que nos escuchan, pero no nos entienden.”, afirmó.“Así haya una tasa blanda para financiar este bono, la mayor parte de los comercios estamos totalmente endeudados. Ya no hay capacidad para afrontar esto. Hemos leído el decreto y habrá que hacer un análisis más fino, para ver la resolución que se va a tomar esta semana”, concluyó.