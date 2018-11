Una casilla se voló y terminó apoyada con el techo en el suelo en un predio de Chacra IX, por una ráfaga de viento en la ciudad de Rio Grande. Las fuertes ráfagas de viento que hubo en la zona norte de la provincia, generaron múltiples inconvenientes.

La casilla que se encontraba deshabitada, fue literalmente dada vuelta por acción de las fuertes ráfagas de viento que oscilaba entre los 52 kms/h, con ráfagas que superaban ampliamente los 110 kms/h.

Dado que al momento del incidente la pequeña casilla estaba deshabitada, no se registraron daños a muebles, ni heridos.

Personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios tuvieron que concurrir a gran cantidad de llamados. Entre las diferentes situaciones que se observaron, una de las más llamativas fue una casa en construcción que se dio vuelta con las fuertes ráfagas que se registraron durante gran parte de la jornada.La casilla en cuestión de unos 3 metros por 3 metros, aproximadamente y aún no había sido amurada de manera correcta. Sus responsables, de quienes no se tienen datos, habrían tomado la precaución de apoyarla sobre algunos bloques pero no habrían tenido el tiempo suficiente para conectarle ningún servicio ni hacer alguna otra conexión.Desde Defensa Civil, confirmaron que esta fue sólo una de las más de 60 llamadas de emergencia a las que debieron acudir. Y si bien hubo infinidad de llamados, no se registraron heridos ni daños de consideración.