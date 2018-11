El jardín La Calesita Encantada, sufrió un robo en el que sustrajeron de la Dirección, una caja con más de 90 mil pesos. Durante la mañana se presentó el personal de policía Científica, para realizar pericias.

La directora confirmó que los asaltantes, se llevaron el dinero que estaba a resguardo en una caja metálica cerrada, guardada a su vez, en la oficina de Dirección del Jardín.

La Policía científica, encontró en el lugar algunos elementos, que se presume, fueron utilizados por el o los asaltantes. Entre los mismos, llamó la atención una barreta artesanal, con la que habrían violentado la puerta de la Dirección, de donde sustrajeron el dinero. Esto y otros elementos, hace a su ves, presumir que el delito fue planeado y los ladrones contaban con total conocimiento de la cantidad de dinero guardada, así cómo el lugar exacto.

“Entró el portero a la mañana, y se da cuenta que aunque el jardín no tenía puertas violentadas, la puerta de la dirección, estaba rota; barreteada. Él habitualmente ingresa, prende las luces y recorre las salas. Le llamó la atención que la biblioteca estaba abierta, y ahí vio que la dirección estaba violentada”, narró María Dolores Villanueva Directora del Jardín.“Había más de 90 mil pesos. Justo en esta época del año se da que tenemos un montón de actividades. Tenemos la actividad de cierre del año; la plata de la foto anual, que se sacó pero aún no pagamos al fotógrafo; había una salida a Cabo Domingo y Tolhuin así que también estaba la plata para el transporte; había una tarjeta igual”, detalló la docente. Se especula con que los asaltantes entraron por la puerta principal, aunque no se encontraron entradas forzadas.