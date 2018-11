A cinco años de la sanción de la ley toman muestras de ADN en todo el país para crear un registro de violadores, la medida abarca a los a detenidos y otros que ya fueron condenados por delitos sexuales y que ya están en libertad. Utilizarán esos datos para casos impunes y nuevas investigaciones.

El proceso de recolección de muestras es lento. En un mes lograron tomar sólo cuatro muestras en los penales del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza y dos de condenados que están libres, además de las primeras seis muestras que extrajeron, había 45 en proceso en los penales de Marcos Paz, Esquel, Viedma, Ezeiza, Senillosa, Santa Rosa, General Roca y una en el Centro de Enfermedades Infecciosas.

Además de los condenados, al registro se deben sumar los ADN de casos sin resolver. Hace un mes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, “recomendó” a los fiscales que tengan perfiles genéticos de “autores ignorados” (es decir de abusadores que hayan dejado rastros de ADN en sus víctimas o en escenas del crimen pero que la Justicia aún no haya logrado encontrar a quién pertenece) a que también integren esos datos al registro nacional.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2017 hubo 3.921 víctimas de violaciones y 11.213 de otros delitos contra la identidad sexual

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual empezó a gestarse en abril del 2003. En 2011 el proyecto para su creación tuvo media sanción de diputados pero fue recién en 2013, tras el crimen de Ángeles Rawson (16), que se convirtió en ley. La reglamentación llegó cuatro años después cuando otro abusador mató a Micaela García (21) en Gualeguay.El objetivo de la creación del banco de datos, informalmente llamado "registro de violadores", es centralizar la información genética de personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual establecidos en los artículos 119 y 120 del código penal.Tal como lo establece la reglamentación de la ley, lo harán con condenados desde 2007 a esta parte, estén o no detenidos. En las causas nuevas, a medida que las sentencias queden firmes, los jueces tendrán cinco días hábiles para ordenar que se tome la muestra y se derive esa información al banco. En esta primera etapa la mayor parte de los procedimientos se concentra en las cárceles.Para los especialistas el registro es una "herramienta" que contribuye a la identificación de sospechosos, pero destacan la necesidad "de abordar los casos en la justicia con perspectiva de género y de la infancia".Además, explicó que "es bajo el porcentaje de casos en los que los abusadores dejan rastros genéticos". Y agregó: "Me parece que tener la herramienta es mejor que no tenerla. Pero es en la minoría de los casos de abuso sexual en los que hay rastro. Las víctimas, sobre todo los niños, denuncian o hablan después de pasado el tiempo. Por eso es importante que las visiones 'tradicionales' se vayan modificando. Hay que trabajar con perspectiva de género y de la infancia en estos casos. Está muy bien el registro pero en un contexto en el que se entienda que es posible que no haya rastro o lesiones y que el abuso deja otras marcas".Según cifras oficiales, el 40% de los condenados que deberían ser sometidos al hisopado no están presos. Se trata de violadores o abusadores en libertad y cuyos registros no están disponibles para ser cotejados en otros casos. Ellos deberán ser citados a penales o laboratorios, según lo disponga la Justicia.En Mendoza la ley provincial es más amplia y realiza el procedimiento en imputados y condenados por varios delitos, sin la restricción de que la sentencia esté firme, como sucede a nivel nacional. Esos códigos genéticos se comparan a través de un software creado por el FBI llamado Combined DNA Index System (CoDIS, por su siglas en inglés).Los laboratorios, a partir de ahora, pueden enviar esa información para que se unifique. Al momento sólo lo hicieron con 15 sospechosos.