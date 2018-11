El Pastor Hector Pauli de la Iglesia 'Hay Vida en Jesús' de la ciudad de Río Grande, llamó a la comunidad cristiana a involucrarse en la política porque sino los politicos, “nos meten un cupo trans” , quien ademas planteó “Si Dios es amor, usted no lo reproduce” , expresando su rechazo a la comunidad de lesbianas, gays y trans.

“¿Por qué están ellos ahí? ¿Por qué los travestis?, ¿Por qué las lesbianas? ¿Por qué los gays? ¿Por qué ellos están ahí con todo lo que tiene que ver con los niños? Por una simple razón”

Pauli además indicó que hablando con gente de la comunidad cristina, le manifestaban sobre su compromiso con distintos funcionarios políticos, y haciendo una imitación de la conversación expresó “`Hay no pastor pero yo trabajo y ¿usted sabe mi compromiso con Melella ?´ ¿Cómo?, `Ah no, usted ¿sabe mi compromiso con Bertone , pastor?’, ¿Cómo? ¿Con quién tenés compromiso vos? `Con el concejal Von Der Thusen pastor, me dio trabajo, le debo favores a Nogar ´ ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Hermano, hermana, tu único compromiso es con Cristo”, recalcó el Pastor.

A través de un comunicado, el 'Movimiento Féminas al Viento' repudió declaraciones del pastor Héctor Pauli

Pauli se refirió al “tiempo donde la iglesia se tiene que levantar” haciendo alusión a las próximas elecciones del 2019, y donde convocó a la comunidad cristina a involucrarse con las cuestiones políticas “porque después los diputados hacen las leyes, los senadores hacen las leyes, los legisladores provinciales hacen las leyes” y donde por ejemplo “los concejales de Río Grande nos metieron un cupo trans” advirtió.aseguró, “porque ellos trabajan con los concejales, con el municipio, porque ellos lograron tener su cupo trans… ¿no hay un cupo evangélico no?” dijo Pauli.Siguió imitando una charla,Por último, Pauli explicó a quienes cuestionaban cómo Jair Bolsonaro pudo llegar a la presidencia de Brasil, argumentando que ello se debe a que “todo el mundo se cansó de que nos tomen por tontos, por estúpidos” con lo cual “uno tiene que decir basta, basta de estar trabajando para el otro. Alguna vez hay que poner a los hijos de Dios en esos lugares, porque un hijo de dios no te va a sacar un cupo trans, no te va a votar a favor del aborto no va a estar a favor de la ideología de género. Un hijo de Dios va a cumplir los principios de la palabra. Amén! A buen entendedor pocas palabras, así que…” finalizó representante de los cristianos en Río Grande.