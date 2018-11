Una menor denunció haber sido violada en la vivienda del Concejal de Ushuaia por la UCR, Juan Manuel Romano. El edil quien no realizo declaraciones al respecto por redes sociales, confirmo que se presento en la Justicia y afirmó "no tengo nada que ver".

"Siempre me manejé con la verdad, incluso en temas delicados. Mi elección siempre fue dar la cara. En este caso, elegí presentarme a la Justicia advirtiendo que puede haber detrás de la causa intereses políticos involucrados", agregó.

Según la denuncia el concejal se encontraba en la vivienda, junto con un amigo y una amiga de ella de 21 años y que luego que Romano junto con su amiga se retiraron del domicilio del barrio Rio Pipo, el amigo del edil del cual no se conoció aun la identidad la violo, indico la menor en su denuncia.

Romano, emitió un comunicado en el que señala "me presenté en forma voluntaria a testificar como testigo en una causa en la que se me nombra y en la que no tengo nada que ver".Romano expresa en el comunicado, subido a sus redes sociales, que "quiero aclarar que me puse a entera disposición e incluso dejé mi teléfono celular para que la Policía Científica y la Justicia puedan tener todas las herramientas de análisis en un tema delicado del que no puedo dar detalles ni información en tanto esté la investigación".Y finaliza: "llegado el momento podré explayarme más, ahora es tiempo de dejar que actúe la Justicia".De manera extraoficial se indico que el domicilio habría sido allanado y que las pericias forenses indicarían que la menor de 17 presentaba signo compatibles con un abuso sexual.