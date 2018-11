La Justicia Penal de Ushuaia desestimo la denuncia penal presentada por el padre de una integrante de la Escuela Municipal de Natacion contra el profesor Cristian Quintana por presunto acoso, malos tratos y discriminación.

La causa de la denuncia segun Quintana

Como profes cualquiera entenderá, que si un alumno/a no te hace caso ni para cruzar la calle, es todo un riesgo y compromete al grupo (la flia nunca lo comprendió)

Recordemos que en la denuncia presentada por el padre de la joven de 14 años, ante la Comisaria de Genero y Familia de la ciudad de Ushuaia el 18 de septiembre del 2018, ante la Comisaria de Genero y Familia indicada que su hija había sufrido, acoso, malos tratos y discriminación, dando intervención al Juzgado de Instrucción Nº1 del Distrito Judicial Sur a cargo del Juez, Javier Gamas Soler, secretaria a cargo de Sergio Pepe.En las ultimas horas se conoció que la causa penal, fue desestimada sin mas tramites por el Juez de Instrucción, Javier de Gamas Soler.. Esos fundamentos radicaban sencillamente en que “…la nena no hace caso y es demasiada responsabilidad como profe cuidar la vida de una niña que no se comporta adecuadamente y más aún, lejos de casa y tantos días”.Así fue que luego de tolerar las amenazas del padre, quien muy clarito nos explicó que si su hija viajaba él se olvidaría de todo, pero que caso contrario, de mantener nuestra postura, nos decía y cito textualmentePasaron muchos días y nadie nos notificó nada, tuvimos que ir al Juzgado para enterarnos que teníamos una denuncia que seguramente iba a ser desestimada porque no tenía argumento o fundamento de nada, pero las consecuencias a la fecha ya eran graves.La publicación del profesor Cristina Quintana confirmo que la denuncia del padre existió como lo publicamos en su momento, que había una causa judicial en tramite contra el y que la Justicia la desestimo en las ultimas horas,. De la misma manera que desde Cronicas Fueguinas publicamos la denuncia y la causa judicial, también se publica la desestimacion de la misma.