La Unión de Empleados de Justicia de la Nación, dispuso realizar dos paros de 24 horas. Uno se realizará el próximo jueves 8 y el segundo se realizará el martes 13 de noviembre sin asistencia al lugar de trabajo. Es por la falta de respuestas del Superior Tribunal de Justicia al reclamo de recomposición salarial.

“Los judiciales provinciales seguimos en medidas de fuerza, por un aumento salarial que tenga que ver con la pérdida del poder adquisitivo y la inflación real que impacta en nuestros salarios”, señalaron desde la entidad gremial. Por ello justificaron la continuidad “de nuestro plan de lucha el miércoles con asamblea en Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin”, como así también “paro de actividades el jueves 8 y un otro paro con movilización al Superior Tribunal de Justicia el martes 13 de noviembre”.

Por esta razón es que “seguimos con nuevos paros, más la retención de servicio”, explicó el dirigente agregando que “tenemos un acompañamiento importante de los trabajadores judiciales, que reclaman un incremento salarial que tenga que ver con la realidad de la inflación existente y que esté acorde a la pérdida del poder adquisitivo”.

En una asamblea realizada en los pasillos de Tribunales de Ushuaia, los empleados agremiados a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), resolvieron la medida.A través de un comunicado la Unión expuso que “la consigna es parar la justicia para demostrar que los judiciales queremos sueldos dignos ya que el trabajo es la dignidad del ser humano”. Si bien indicó que el “diálogo con el STJ existe, la buena predisposición a conversar esta, pero no está la resolución de que porcentaje se le puede dar al empleado judicial, siendo que en lo que va del año percibimos un 10% que no alcanza, creemos que no alcanza, no satisface a los compañeros judiciales, o cual”.El secretario de la UEJN seccional Tierra del Fuego, Luis Bechis, sostuvo que “nosotros venimos con medidas desde hace bastante tiempo, ya en el mes de agosto estábamos con asambleas y retención de servicios. La gente ha empezado a pedir medidas más contundentes y a partir de ello es que ya hicimos dos paros”.”, señaló Bechis, y advirtió que de lo contrario “”.