La Real Academia Española (RAE) no acepta el "todos y todas", ni el "todes" y mucho menos "tod@s", según la presentación de su "Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica", un texto pensado para los escritores digitales en el que se abarcan desde las cuestiones gramaticales de género hasta el uso de los emoticones.

Respecto de las variante de género, la RAE rechaza el llamado lenguaje inclusivo y considera innecesarias las formas "todos y todas", "todes", "tod@s" o "todoxs"

"No hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones"

El coordinador del manual y director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, fue clarísimo (y para nada inclusivo)

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto:

Para los emoticones, una recomendación totalmente alejada del uso diario

En la parte final del volumen, hay un glosario con recomendaciones como yutubero por youtuber, wasap, tuit o jáquer (sí, por hacker).

"Si la lengua es dinámica y evoluciona con sus hablantes, este libro lo que pretende es ocuparse de las dudas que surgen diariamente más que ofrecer tratados completos. Se seleccionan tan solo, en cada uno de esos campos, aquellos puntos que ofrecen dudas frecuentes o cuyo conocimiento y uso garantiza un español correcto y más rico en su expresión", señala la presentación del texto.: "La cuestión del género es ahora recurrente debido al auge de la visibilización de la mujer y del feminismo, pero esto no quita que en castellano es el masculino el término que tiene todo.El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos.Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones.También admitió las abreviaciones, como "tqm" (te quiero mucho). También recomienda poner un asterisco a continuación de una palabra mal escrita, para rectificar: "¿Bamos a comer?" *vamos.: el libro de estilo plantea que entre emoticón y emoticón no se debe escribir coma, pero sí un espacio, y también un punto después de ese símbolo si está al final de la frase (pero no si el mensaje solo contiene un emoticón).