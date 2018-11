Tal como habíamos adelantado hace unos días, que el principal testigo aportado por los denunciantes el policia provincial retirado, Hugo Moya, quien había sido presentado por InFoBae como chófer y custodio del intendente Melella en realidad era un sereno que no tenia relación con el mandatario, ni conocía a los denunciantes y termino manifestando que había recibido una casa del IPV para su hija y un empleo en el Estado Provincial para su hijo (ver)

Consultado sobre qué funcionarios se habrían reunido con Moya, respondió que lo que Gauto escuchó de Moya “ fue que la reunión la tuvo con dos ministros, por un lado el Ministro de Obras y Servicios Públicos, aunque no dio el nombre. Imagino que por la época de trata de Luis Vázquez, porque fue en septiembre. Del otro ministro no se acordaba el nombre y Moya le habría comentado que esta reunión ocurrió en Ushuaia, pero que no estaba la gobernadora, porque se encontraba en Buenos Aires ”.

Se le preguntó si prevé convocar al ministro Vázquez o a otro miembro del gabinete para que aclare la situación

Los audios se harán públicos:

Cuando se me otorgue la declaración testimonial del señor Moya, que he pedido, haré lo mismo, para que todo el mundo pueda saber que este señor no conocía nada, no sabía nada y lo que dijo eran meras generalidades sin apoyo de ningún elemento de prueba. Las grabaciones y las impresiones de los mensajes de whatsapp serán ofrecidos a la fiscalía

Moya no conoce a los denunciantes

Sin derecho a réplica : Por otra parte, se le preguntó si pidió derecho a réplica a la periodista Mariel Fitz Patrick o a InFoBae, de donde partieron la mayoría de las publicaciones sobre la denuncia contra el intendente Melella, y dio a conocer que la réplica le fue negada por Fitz Patrick, que argumentó no ser empleada de Infobae. “ Yo en su momento me comuniqué con la periodista para pedirle un derecho a réplica y ella me informó que no es titular de ningún canal de televisión y no tiene ningún programa. Me dijo que ella simplemente es una periodista freelance y vende su noticia . Me hizo una pequeña entrevista en off pero nada más que eso, y no la vi publicada. A esta altura del partido no me interesa salir en Infobae ni en ningún lado, me es suficiente con Tierra del Fuego”, manifestó.

Ahora el abogado del intendente dio a conocer el testimonio brindado en la Justicia por una mujer que tenía una relación de amistad con el testigo Hugo Moya, con quien intercambió mensajes de whatsapp que fueron aportados a la causa. Allí este menciona reuniones con dos ministros del gobierno provincial con los que habría intercambiado información, a cambio de una casa para su hija, trabajo para otro hijo y para él mismo, como chofer de un funcionario. Aseguró que es una declaración clave para develar lo que considera una operación política del gobierno provincial contra el intendente. Hará públicos los audios.Por Radio Universidad 93.5, el abogado Francisco Ibarra, dijo que “se presentaron los señores Rivas y Suasnabar a acompañar su teléfono celular y se labró un acta. Si bien no se presentó el señor Mario Lovera, lo hizo a través de su abogado -Francisco Giménez- y presentaron sus celulares. Ninguno de ellos declaró, pero yo solicité ya la declaración de las tres personas y estar presente en su declaración testimonial, porque así lo manda el código procesal en esta clase de actuaciones”.“La testigo (Norma) Gauto aportó una declaración sumamente importante y esto va a derivar en otras actuaciones posteriores. Efectivamente reconoció que tuvo una relación con Moya, y este señor la semana pasada reconoció que había conocido a esta señorita, con quien mantuvo una relación de amistad y tuvieron comunicaciones por whatsapp. Esto ya lo había reconocido Moya, pero lo relevante de la declaración de Gauto fueron los mensajes de whatsapp que tuvo con el señor Moya,. Ella manifestó que escuchó esto de boca del mismo Moya y que estas manifestaciones están en mensajes de whatsapp que así lo indican. La información que tenía sobre Melella la estaba intercambiando por favores o distintos beneficios de gente del gobierno”, sostuvo Ibarra.“Esta declaración es de suma relevancia, fundamentalmente porque esta señorita nos informó que Moya había intercambiado dinero, que le iban a otorgar una vivienda para su hija en la ciudad de Río Grande y que pusieron en planta permanente a su hijo, y que a él ya le habían otorgado un trabajo como chofer de una persona de gobierno. Eso mismo es lo que está en los mensajes vía whatsapp que le envió a ella el señor Moya”, remarcó.Las reuniones que tuvo, según los dichos de la testigo, habrían ocurrido el 4, 5 y hasta el 10 de septiembre, porque todos los mensajes tienen una continuación. La testigo indicó que este señor Moya se había enojado con el intendente porque quería que le dieran un camión y una máquina por los años que había estado en servicio. Todo esto que manifiesta la testigo, lo manifiesta por los dichos del señor Moya. Ella no vio ninguna reunión ni participó en ninguna de ellas, y no sabe si todo lo que manifestó Moya es cierto o no”, aclaró el letrado.Respecto de los celulares de Rivas, Suasnabar y Lovera, confirmó que “los tiene la justicia. El teléfono del intendente no fue entregado porque no existe ningún pedido, pero está a plena disposición cuando se lo soliciten. Hoy no hay ningún motivo para que le pidan nada y, si lo llegaran a pedir, por supuesto está a disposición. Primero es necesario determinar la veracidad de la declaración de estas supuestas víctimas, porque de la declaración originaria surge la ausencia completa del delito que se está investigando”, aseveró.“Igualmente en el teléfono de las supuestas víctimas están los mensajes entrantes y salientes. No hace falta ningún otro aparato y, si hiciera falta, está a disposición”, ratificó.El abogado Ibarra adelantó la decisión de hacer públicos los mensajes donde Moya hace mención de estas supuestas negociaciones con un sector del gobierno: “Esto está agregado al expediente y los mensajes de whatsapp han sido ratificados, por lo que los voy a hacer públicos. Todas las partes han reconocido los números de teléfono, tanto el señor Moya ha reconocido que mantenía esta comunicación con la señora Gauto, y la señora Gauto reconoció que se mandaban mensajes. Entonces no existe ninguna clase de inconveniente para que todos lo sepamos. Esta causa ha tomado tanta notoriedad pública, las declaraciones de las supuestas víctimas salieron publicadas en todos los medios a nivel nacional, y entonces no existe ninguna clase de impedimento para que estos mensajes sean conocidos también”, dijo.Aclaró que no prevé pedir que citen a los ministros porque “no voy a hacer ninguna clase de circo mediático con esta situación. Si la fiscalía lo entiende pertinente, que lo haga. Lo que me interesa es desvirtuar completamente el testimonio de Moya. Después, si existieron o no las reuniones que se mencionan, será materia de la fiscalía. Esa cuestión no me compete y yo no participo de ninguna clase de circo mediático ni nada por el estilo. Yo me voy a limitar a hacer las presentaciones y a formular la denuncia, porque entiendo que acá existen elementos que configuran otra clase de delito”, señaló, abonando a las versiones que planteaban maniobras extorsivas.Respecto de los pasos a seguir, dijo que resta “esperar a que se haga lugar a los pedidos de las declaraciones testimoniales solicitadas y en base a lo que salió ahora seguirán otras actuaciones. Todo esto se hizo ante el juzgado del Dr. Sahade, no estuvo presente la fiscalía a pesar de que fue notificada, estuvo presente el Dr. Giménez como representante de la querella y yo”, precisó.No obstante, no descarta acciones posteriores, una vez que se aclare la causa. “Lo que pretendo en forma particular es ganar los juicios en los juzgados con la acreditación de los hechos. Una vez que esto se pueda esclarecer, haremos las presentaciones que correspondan”, anticipó.