La Sala 4 de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires revirtió un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y anuló el sobreseimiento de seis inspectores de la Municipalidad de Ushuaia acusados de no haber controlado el local nocturno “Black And White”, donde en 2012 se descubrió y luego se condenó a una banda dedicada a la trata de personas.

Alfredo Duilio Santos, Martín Andrés Mieres, Eduardo Hugo Scarnati, Luis Alberto Villegas, Aníbal Torres y Carlos Alberto Signoni

La sentencia de Casación recuerda que “Black and White” (luego rebautizado como “Red and White”) era explotado comercialmente por Víctor Morales (uno de los condenados por trata en 2015) y si bien estaba habilitado para funcionar como “club nocturno”, acorde a las ordenanzas municipales, “en la realidad funcionaba en forma solapada un prostíbulo, donde las mujeres (o “alternadoras” según consta en las constancias sanitarias), además de hacer “copas” (venta de tragos a clientes), hacían “pases” o “servicios” (prestaban servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma de dinero), que eran realizados en las habitaciones ubicadas en la parte trasera del local las que si bien en el plano habilitado municipalmente figuraban como “vestidores”, evidentemente funcionaban como dormitorios con sus respectivos baños, amoblados con camas matrimoniales y donde se visualizaban carteles que indicaban que los preservativos debían ser arrojados en los cestos, actividades que importaban una explotación con ánimo de lucro por parte de Morales y sus cómplices”.

El caso

Por su parte, el tribunal condenó a cinco años de prisión a Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma, mientras que también le aplicó una pena de 3 años de prisión en suspenso a Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del dueño del local nocturno.

Ellos sonhabían sido imputados en la causa por no haber descubierto los cuartos posteriores del negocio donde se ejercía la prostitución, a pesar de haber recorrido las instalaciones en varias ocasiones.Sin embargo, ante un nuevo recurso de casación presentado por el fiscal Norberto José Bellver, los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, resolvieron anular el sobreseimiento y remitir otra vez las actuaciones al juez Calvete para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación de los inspectores, ajustado a los fundamentos del fallo.El juez Gemignani desestimó en su voto el principal argumento de la defensa de los inspectores, consistente en que como las habitaciones utilizadas para prestar los servicios sexuales habían sido desafectadas por Morales del área habilitada comercialmente, entonces no debían ser inspeccionadas por los agentes, ya que “pertenecían al ámbito privado”.“La actividad de fiscalización y control, llevada a cabo de modo ineficiente no puede limitarse al ámbito administrativo en tanto expectativa institucionalizada (…) puesto que la perspectiva de análisis funcionalista considera la preexistencia de un ámbito social ya fijado con anterioridad y que le impone un espectro de estabilización social propia”.Para demostrar esa afirmación, el magistrado recordó el testimonio de policías que acompañaron a los inspectores durante los controles y que dijeron que nunca fueron a ver todo el inmueble y que solo “pasaron, entraron, y se retiraron enseguida, en un plazo de diez minutos como máximo”.Por eso, entendió que un juicio oral y público sería el ámbito adecuado para que los inspectores expliquen cómo fueron verdaderamente los hechos y “la responsabilidad de los distintos intervinientes”.La condena principal, a siete años de cárcel, recayó sobre Víctor Antonio Morales, propietario del local nocturno, y jefe de la organización, según dieron por demostrado los investigadores.Todos los imputados fueron hallados “coautores penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas, salvo Mauro Morales al que consideraron “partícipe secundario” del mismo ilícito.