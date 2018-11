La gobernadora Rosana Bertone concedió en declaraciones a medios nacionales, dijo “ Qué Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta depende más de Mauricio Macri que de ella ”. Indico que hasta último momento dudó en acompañar el Presupuesto pero finalmente los senadores de Tierra del Fuego votaron a favor del Gobierno.

¿Esto anula su pedido por el fondo sojero?

Los gobernadores que acompañaron el Presupuesto fueron tildados de "traidores":

En varias oportunidades criticó la “falta de sensibilidad” del Gobierno

¿La sorprendió la gestión de Cambiemos?:

¿Destaca algo positivo?

¿Y el peronismo tiene chances de ganar en 2019?

¿Quién le gustaría que sea?

¿Y Sergio Massa?

Esta semana usted se sumó a la foto ampliada del grupo de Massa, Urtubey, Schiaretti y Miguel Angel Pichetto ¿adhiere a ese espacio?

Sin embargo Alternativa Argentina pone límites. Urtubey dijo que una interna con Cristina Kirchner sería "estafar a la gente"

¿Le parece entonces una PASO con Cristina Kirchner incluida?

Para mí siempre existe una posibilidad incluso hasta la segunda vuelta para ver cuál es el límite de cada uno

¿El acuerdo en el Consejo de la Magistratura fue un avance en la unidad?

¿Le gustaría que la ex presidenta sea candidata ?

¿Y cree que si se presenta puede volver a ser Presidenta?

Hoy creo que la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta depende más de Macri que de la propia Cristina. Si la situación sigue siendo tan mala, ¿qué va a hacer la gente? No se va a quedar en lo malo

Más allá de la figura que pueda surgir ¿qué autocrítica hace del peronismo?

¿No cree que al PJ le falta una agenda sobre corrupción?

Pero en esta época no si es determinante, quizás lo fue en el pasado pero hoy lo que preocupa es cómo se vive el día a día

¿Piensa que Macri va a tener que sacrificar su reelección y poner a otra persona?

¿Cuál fue la mala estrategia en 2015?

El año pasado en Tierra del Fuego usted enfrentó al kirchnerismo ¿Este año?

En su provincia nunca un gobierno peronista logró reelegir

¿La política es machista?

¿En que situaciones lo sintió ?

¿Cree que la paridad va a abrir camino?

En la campaña 2019 volverá el tema del aborto.

¿Iglesia y Estado no deben ser asuntos separados ?

Usted se manifestó en contra de varias de las políticas del Gobierno en torno a Malvinas ¿Qué opina de las palabras del canciller Jorge Faurie, que se refirió al “pueblo" de Malvinas.

Una "gringa" que no mira al pasado

"Primero te ignoran, luego se ríen de tí, después te atacan y finalmente ganas"

"Soy una hacedora"

Itinerario

Un proyecto

Un desafío

Un líder

Un prócer

Un sueño

Una sociedad que admire

Un recuerdo

Una comida

Una bebida

Un placer

Un libro

Una película

Una serie

Siempre planteé que iba a defender a rajatabla los intereses de los fueguinos. Después de un trabajo importante, el Gobierno derogó un decreto que pedíamos y dictó otro para que la industria petroquímica vuelva a tener beneficios impositivos, lo que nos va a permitir recuperar puestos de trabajo. También hubo modificaciones que nos dan una perspectivas muy interesante con la industria electrónica. Se modificaron aranceles y corrigieron una situación de intimaciones con la AFIP para que ahora las empresas puedan compensar sus saldos a favor con otros impuestos internos.Estoy hastiada de esa grieta, de que por un lado somos golpistas y por el otro traidores. No somos ni una cosa ni la otra, queremos ser institucionalistas, responsables, pero también necesitamos ser escuchados por el Presidente. La gente tiene muchos problemas y la dirigencia está para resolverlos. A raíz de los acuerdos con Nación yo voy a poder poner a mi provincia en la misma posición que Vaca Muerta, es la realidad: tenemos ese mismo potencial en cuanto a puestos de trabajo, investigación e incluso la posibilidad sustituir importaciones, porque Argentina hoy importa propileno, metanol, urea. Cuando uno de los principales problemas que tengo en la provincia es la falta de trabajo y los despidos ¿cómo no voy a defender a mi gente?Sí, claro. En Chile, Sebastián Piñera tiene un gobierno de derecha pero es un gobierno. Esto es algo incomprensible: no hay un rumbo, no hay modelo. Se dijo que venía el mejor equipo de los últimos 50 años y resulta que hoy hay funcionarios que no se sabe ni quiénes son.¡Sí! El peronismo gana en 2019, dame que te firmo (risas).Muchos tienen posibilidades. Juan Manuel Urtubey (Salta) es interesante, Sergio Uñac (San Juan) también, Juan Schiaretti (Córdoba)... Hay muchos y quizás surjan otros.Aspiro a que podamos trabajar por un frente amplio que incluya a todos. Los peronistas tenemos vocación de poder, no lo vamos a negar y siempre hemos sido frentistas. Debemos hacer una síntesis con lo mejor de cada uno y recuperar peso en territorios claves, como Córdoba y Santa Fe para poder ser competitivos.A mí no me molestaría para nada. En 2003 la posición del partido fue competir con tres listas, fue la manera de resolver una situación y creo que puede llegar a pasar que se de ese debate.. Yo no soy anti nada.Es una decisión muy personal de ella. Yo creo que también hay muchos otros, como los que mencioné, que tiene intereses.. Pero al no haber una manifestación de su parte es difícil saber qué quiere hacer.Tenemos que reincorporar la sensibilidad y, creo yo, tener una relación que muchos reniegan con la Iglesia Católica y la evangelista. Es importante para nosotros recuperar espacios y territorios. No hemos sabido interpretar el reclamo del campo, del sector industrial...Ellos creen que en 2015 les fue tan bien por los consejos de Marcos Peña y Durán Barba, pero yo creo que les fue bien porque nosotros tuvimos una pésima estrategia electoral en el pasado.Estamos trabajando por la unidad del peronismo y lo estamos logrando. Me gustaría encabezar un frente electoral bien amplio donde estén todos, incluso algunos que no son peronistas.Fue la primera mujer en recibir una gobernación de otra mujer Tierra del Fuego es una provincia con una impronta femenina fuerte en la política. Muchas mujeres participan y es muy interesante.: Elena de Mingorance, del Movimiento Popular Fueguino. Me gusta pensar a la provincia como nacida de una mujer como Elena que tenía una personalidad fuerte, comprometida aunque fue poco valorada.Sería injusto decir que yo sufrí el machismo porque siempre me han dado posibilidades y he sido respetada. Pero lo veo en general, hay una falta de oportunidades que se refleja en todo. En lo que cuesta llegar a ciertas posiciones.. También se ve en la clase empresarial de nuestras industrias y empresas.Usted estuvo en contra. Personalmente estuve en contra pero me gusta que mis equipos puedan tener libertad porque son cuestiones de consciencia. Soy profundamente creyente, la fe me es muy importante y pocos políticos hablan de esto.El canciller o tiene mala fe directamente o confunde todo porque no es pueblo, es una población implantada en Islas Malvinas. Que un canciller exprese eso cuando tenemos un reclamo en Naciones Unidas es un precedente gravísimo.. Me preocupa que podamos perder apoyo latinoamericano. Me molesta que se deje atrás el reclamo de soberanía, me duele como gobernadora legítima de las Islas Malvinas y como argentina porque hubo soldados que dejaron su vida ahí.Esas palabras, sin términos medios, marcaron a la gobernadora fueguina. “Tremendo, una carga fuerte pero que me marcó mucho", reconoce. Sus padres, dice, también eran "muy comprometidos" y esas influencias familiares la rumbearon hacia la política., asegura.“La situación económica era tan mala que se me había vuelto difícil vivir en Santa Fe. Cuando unos amigos que se habían ido a Tierra del Fuego me dijeron que allá me iba a ir bien y que el PJ tenía posibilidades, me fui”, recuerda.Antes de ser mandataria trabajó como abogada de un estudio, hasta que le ofrecieron entrar en el Instituto Provincial de la Vivienda de Tierra del Fuego. De allí saltó a la banca de Diputados -tres mandatos- y luego al Senado. "La experiencia legislativa me hizo crecer y me dio herramientas para las negociaciones".La actividad la mantiene en ritmo y, confiesa, no suele remontarse al pasado. En el ping pong de preguntas y respuestas de esta entrevista, la consigna de elegir un recuerdo de su vida fue en la que más se demoró: “No soy de enfocarme en el pasado. Siempre estoy en el presente o el futuro”, aclaró.Está divorciada y en sus “pocos” tiempos libres le gusta dedicarse a las plantas y compartir con su hija, Macarena, de 23 años, psicóloga. "Tiene diploma de honor de la Universidad del Salvador”, destaca.“Tenemos una linda relación, de madre e hija. No es que soy su amiga. Siempre he sido quien le marcó los límites, pero creo que me lo agradece. Estoy orgullosa de ella".: Transformar Tierra del Fuego para que sea una de las provincias más importantes y deje de ser señalada como una carga para los argentinos.: Angela Merkel. Hizo prosperar a Alemania y sostuvo a su partido.: Quedar en la memoria de los fueguinos como una gobernadora que logró transformar la provincia.Mi época como estudiante universitaria.El Malbec argentino.“Homo Deus”, de Yuval Noah Harari.no veo