La gobernadora se refirió al armado político junto al intendente de Ushuaia Walter Vuoto y los diputados de La Campora, Martin Perez, Matias Rodriguez de cara a las próximas elecciones provinciales. Aunque evitó responder si buscará la reelección aseguró que “hay algunos actores que ya han definido lo que quieren hacer”. “Si tengo la capacidad de demostrar lo que hice tendré una oportunidad” , sostuvo Bertone.

Campaña contra Melella:

Con Vuoto no son solo fotos : En otro tramo de la entrevista, la gobernadora aseguró que “ el trabajo con el intendente Vuoto no es una cuestión de fotos . Tenemos un trabajo concreto y lo llevamos adelante. De nada nos serviría después de las diferencias que tuvimos hacer una foto juntos y decir que esta todo bien. Hay que decir y hacer, tratar de que la ciudad mejore”.

La cuestión netamente política no estuvo ausente y Bertone debió responder sobre el armado de cara a las elecciones 2019, aunque evitó confirmar si buscará la reelección “falta mucha planificación en Tierra del Fuego y la política tiene que servir para la planificación”.

“Soñamos ser una provincia autónoma, estar entre las mejores 5 provincias en la Argentina, hay provincias que soy muy pujantes y a mí me gustaría ser de esas. Nos costó mucho este reordenamiento, en lo personal, político, muchas cuestiones. El esfuerzo ha sido en conjunto, de mi equipo y los trabajadores públicos”, remarcó.En otro orden de cosas la mandataria fue interpelada por el señalamiento se que hace desde el sector del intendente Melella, responsabilizándola de una “campaña sucia”. Al respecto aseguró que “”.“Yo he sido víctima de abuso sexual y la he pasado mal. Me parece feo, quiero que las cosas se esclarezcan rápido. Si es un delito, es un delito aberrante y si no es un delito la esta pasando mal y no se lo merece”, sostuvo.“Hace mucho tiempo que no había un trabajo en conjunto en Ushuaia. La obra que hace el otro también es importante y se tiene que cuidar”, añadió.“Podés hacer mucha política pero si no tienes nada para mostrar eso se cae. Es difícil resolver con una operación política el trabajo que no se hizo”, afirmó.