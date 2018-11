Estatales nucleados en ATE anunciaron un paro provincial y movilización en Ushuaia el miércoles 21, en conferencia de prensa desde la diligencia sindical indicaron que es en reclamo por una recomposición salarial. Adelantaron que trabajan con el SUTEF en un mismo plan de lucha.

El sindicalista criticó que “hemos tenido un promedio interanual de un 16% de aumento salarial cuando la inflación ha superado más del 120% en todo el territorio nacional y nosotros no hemos sido la excepción”.

“Muchos trabajadores estatales están por debajo de la línea de pobreza, con este plan económico que fabrican pobres, y en la provincia se agudizó”, aseguró el dirigente en conferencia de prensa.

El Secretario General de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, dijo que la decisión “será en todo el ámbito de la administración pública provincial, en virtud de los distintos petitorios que le hemos hecho al Gobierno provincial por pauta salarial y que no ha dado respuestas”.“Hace seis o siete meses que venimos en la calle pidiendo la reapertura de paritarias. Se ha perdido poder adquisitivo en tres años y esperamos recuperar algo antes de fin de año. Ellos dicen que no tienen fondos, pero el interanual de coparticipación está arriba del 35% y la masa salarial no se ha movido”, sostuvo Córdoba.”, insistió Córdoba acompañado por integrantes de la mesa sindical.