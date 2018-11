La semana pasada, la Escuela Privada de Educación Integral Marina, de Río Grande envió a los padres de su comunidad educativa una nota en la que informaba que el maestro Gabriel Báez “a partir de ahora se llama Ana Victoria”, lo que genero una serie de reclamos por parte de algunos de ellos al conocer la informacion (ver)

Desde la institución consideraron que la forma más sincera para avisarle a los padres era mediante una nota en el cuaderno de los alumnos. Además se los invitó a una reunión para que todos pudieran expresar lo que sentían ante esta situación, donde la mayoría manifestó su apoyo a la decisión de Ana.

En momentos donde aún se discute por la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, el tema de Ana Victoria tomó trascendencia nacional, debido a la forma de comunicarles a los chicos lo que significa el cambio de género y la libertad de una persona.

Aunque finalmente padres y alumnos del EPEIM brindaron su apoyo a la decisión de la docente que cambió de género. En dialogo con el noticiero de Ushuaia Vision, la docente, indico que el era Gabriel pero quería ser Ana Victoria y fue adoptando cambios en su aspecto físico con el transcurso del tiempo.“Habíamos acordado aguardar hasta fin de año, y hacer la transformación lenta. Pero en un momento me dijo que sentía mal y no podía seguir esperando. Y que ya había realizado el cambio de género y ya tenía DNI con su nuevo nombre”, dijo Ángela del Toro, representante legal del EPEIM.“Muchas familias me conocían, o sea que no fue una sorpresa. Yo disfruto de esta profesión que amo. Y recibí tanto amor de mis alumnos que hoy están en el secundario, que me apoyaron en mi decisión”, dijo la docente.La docente les explicó a los chicos que “”.