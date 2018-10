El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto confirmo que ira junto con Bertone en las proximas elecciones. “Los dos estaremos repitiendo para que el peronismo no pierda”, afirmó el mandatario, quien confirmó el acuerdo y pidió uno similar a nivel nacional. “Hay que trabajar y hay que modificar muchas cosas, también, pero básicamente hay que ponerse de acuerdo”.

-¿Cuáles son las medidas que más golpearon a Ushuaia?

-¿Es sustentable Tierra del Fuego?

-¿Por qué? ¿Cuál es la cuenta?

-¿Con la devaluación y la suba del precio del petróleo no crecerá el ingreso por turismo y regalías? -

Ya perdimos casi 3000 puestos de trabajo en las fábricas de Ushuaia en los últimos dos años, pero como es una cadena, perdés lo formal y lo informal: la señora que trabajaba en la casa y cuidaba los chicos, o los que hacían las changas. Hay menos taxis, personal de comercio, es una situación grave, que se puede atender en parte con un poco más de recursos de las regalías, pero falta trabajo y no hay Estado que aguante. Los municipios están complicados porque son el primer lugar al que va el vecino.

-¿Cómo evalúa la gestión de Rosana Bertone como gobernadora?

-¿Se refiere a cómo aplicó la reforma jubilatoria?

-¿Bertone y usted van a pelear por la reelección en un frente común?

-¿En la unidad Bertone tiene que volver a ser gobernadora y usted intendente?

-¿Qué es La Cámpora hoy en Tierra del Fuego y en el país?

-¿Y en Ushuaia? -Lo mismo. -¿Pero no es el mismo porque tienen la intendencia? -Tenemos varias intendencias, pero somos la única capital de la agrupación. Acá hemos construido con todo el peronismo, La Cámpora es la organización de base del intendente, pero la gestión la integran más de 10 organizaciones políticas y en su gran mayoría todas básicas del Partido Justicialista provincial. De hecho, nuestro Gabinete está muy peronizado, mucho más que otros Gabinetes (risas).

-¿Imagina una lista de unidad nacional de la oposición similar a la que está armando con Bertone en Tierra del Fuego?

-¿Cristina tiene que ser candidata a presidenta?

-¿Por qué Urtubey y otros dirigentes insisten en que haya tres frentes?

En una extensa nota a La Politica On Line, Vuoto dice haber nacido en una unidad básica junto a su padre, un entrerriano que se mudó con su familia a Ushuaia hace 32 años y al poco tiempo empezó a militar en el PJ.El intendente fue entrevistado por la un medio nacional, donde manifesto que trabaja en un acuerdo con la gobernadora Rosana Bertone, para ir juntos en las proximas elecciones provinciales.La Patagonia viene siendo perjudicada por este presupuesto y con una visión centralista del Gobierno nacional, que tiene que ver con desconocimiento y pensar la política desde una planilla de Excel.Ha sido una de las provincias más golpeadas en cuanto a pérdida de puestos de trabajo, junto a la provincia de Buenos Aires. Nos golpearon con los reembolsos de los puertos patagónicos y ahora con la eliminación del fondo sojero, que nos representa más de 30 millones de pesos para obras hasta fin de año.Permanentemente te van poniendo en apuros en cuanto a recursos y en ese contexto el presupuesto no beneficia a la Patagonia ni a las clases trabajadores argentinas. Se recorta en salud, en programas sociales, en programas de género y no hay inversión social.Y estoy lejos de ser alarmista, pero con los resultados de los recortes, de los ajustes se va generando mayor pobreza mes tras mes y no hay una política de contención a los trabajadores.Ese dinero no estuvo más y lo mismo pasó en otras ciudades que pararon la obra pública para aleccionar intendentes o gobernadores.¿Se puede sostener tantos puestos de trabajo y una pérdida de divisas? -Es una falacia. Con la apertura de importaciones las divisas se van igual, porque la gente compra lo importado. Los dólares los gastas igual. Si compras un Apple, gastas divisas.Tierra del Fuego y toda la Patagonia en términos geoestratégicos es muy importante. Cuando surge la 19.640, que es la ley nuestra de producción económica y fiscal, básicamente se hizo para poblar la Patagonia, porque perdíamos espacio con Chile y había una política con una mirada muy fuerte al Atlántico Sur y la discusión sobre la soberanía de nuestras islas Malvinas. Y nuestra mirada de la Antártida.-La cuenta es: recursos versus cantidad de habitantes. Para que te des una idea: discutimos el Fondo Federal Sojero y entre todos los patagónicos representa el plan de veredas de Rodríguez Larreta para la Capital Federal. Y nosotros frenamos el plan de obra pública.El federalismo debe ser de recursos, sino es discursivo. La Patagonia es un motor económico en Argentina: pesca, hidrocarburos, gas, petróleo, carbón y en ese contexto la mirada geoestratégica del país debe estar fuerte.Las regalías han ayudado a los gobiernos provinciales y la devaluación en cierta forma ayuda. Pero no te soluciona el problema social y económico. Vos podes recibir algún recurso más de coparticipación de regalías, pero se me ha sextuplicado la demanda social en alimentos este año y en ayuda de alquiler, porque muchos trabajadores no lo pueden pagar.-Ha hecho una buena gestión. Hizo mucha obra púbica, acomodó los números de la Provincia y realmente encaró un desafío de reestructurar algunas cosas que en la Provincia estaban mal.-A la jubilatoria, al recurso humano, de cómo nos manejamos. Pero hay una realidad: más del 50% del presupuesto se lo lleva el sistema educativo. A nivel nacional hay un 1 docente cada 10 alumnos y nosotros tenemos 1 cada 4.La discusión era "Che, vamos a decirle a los trabajadores los que nos tocó agarrar y que si no hacemos estas modificaciones esto explota en un año".-Si claro, hay que trabajarlo. El año pasado tuvimos nuestras diferencias en las urnas y claramente si no nos dividíamos podríamos haber ganado los dos diputados nacionales. No nos sirvió.Pero la verdad es que hay que construir un gran frente que nos englobe a todos y es el deseo de muchos compañeros que conforman el peronismo de Tierra del Fuego. Hay que trabajar y hay que modificar muchas cosas, también, pero básicamente hay que ponerse de acuerdo.-En esa unidad imagino que los dos estaremos repitiendo para que el peronismo no pierda. Tuvimos muchos años fuera del poder: 20 sin la Municipalidad y 18 sin el Gobierno. Entonces si no resolvemos nuestra disputa, vamos a perder una posibilidad generacional, porque Rosana es joven y nosotros también. Hay que construir para adelante.Pero es la última organización de cuadros, de mucha militancia territorial, que levanta sueños y fue creada por Néstor y Cristina Kirchner.Siempre pensamos que había que construir con todos, animarse, como decía Máximo (Kirchner), a las tensiones de sentarse en una mesa a discutir política.Perón también decía que para saber conducir primero había que aprender a ser conducido. Hemos tenido mucho de la impronta de Néstor y Cristina Kirchner. Lo hemos tenido a Máximo cerca, a pesar de lo que quisieron construir algunos medios, gracias a Dios lo hemos tenido asesorándonos y formándonos permanentemente.Y tanto Néstor como Máximo siempre me decían que hay que ser abierto, animarse a discutir con todos. Y así lo hicimos en la intendencia, donde venimos de 20 años de centroderecha: el MPF y el radicalismo en Cambiemos.-Coincido con lo que dijo ayer Alberto Rodríguez Saá: si tenés intenciones de romper estás jugando para que gane el macrismo. Tenés que decir: "Estas son las elecciones, esta es la cancha, este es el PJ, vamos a interna".-Desde lo personal me encantaría tener a Cristina presidenta toda la vida. Creo que es una mujer que transformó profundamente Argentina, pero estoy convencidísimo como militante político que tenemos que quitarle la responsabilidad y ser capaces de reconstruir el campo nacional y popular y que ella defina a nivel personal qué hacer.Por eso coincido con Alberto Rodríguez Saá de que tiene que haber interna. Si es Cristina no hay discusión, porque su poder de acumulación no lo tiene nadie.-Porque le están haciendo el juego a Macri. Todo lo que sea jugar fuera de un frente que englobe a todo el PJ es hacerle el juego a la derecha. Ellos nos quieren dividir en dos o tres frentes, porque con eso aspiran a que Macri consiga 40 puntos y no haya ballotage.