El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, dijo que quedaron dos de las cuatro empresas que se presentaron para realizar la obra de dragado en el puerto de Ushuaia. El estudio de impacto ambiental está casi terminado y por el momento los tiempos están dentro de lo previsto. También indicó que el proyecto del puerto de contenedores entró en su etapa final.

“Es un área del lado sur del muelle, de 400 metros por 100 de ancho. Es un volumen de más o menos 30.000 metros cúbicos, y eventualmente consideramos la posibilidad de dragar el lado norte, si nos dan los tiempos. Esto está dentro del presupuesto, pero estamos comprometidos a hacer sí o sí el lado sur. El lado norte está presupuestado, pero queda sujeto a la solicitud nuestra. Tenemos que tener un calado parejo para los buques de mayor porte de 9,60 metros. En la parte más profunda del muelle tenemos 10,80 metros, pero hay que contemplar que el buque tiene 317 metros de largo y ocupa más de la mitad de nuestro frente de atraque. Estos barcos necesitan un calado parejo. Las empresas nos están pidiendo un metro debajo del casco y el barco cala 8,60 metros, porque se toma un margen por los perjuicios que puede ocasionar si toca fondo”, sostuvo.

Puerto de contenedores : Por otra parte se lo consultó sobre el nuevo puerto de contenedores que tendrá Ushuaia: “Ese trámite lo lleva el Ministerio de Obras Públicas y nosotros colaboramos con algún tipo de informe. Se contrató una consultora para hacer el anteproyecto y creo que ya están en la etapa final. Va a estar ubicado en la zona de las fábricas y va a permitir separar la actividad de carga y pesca, para que en el muelle actual se desarrolle la actividad de pasajeros”.

También se refirió a la remodelación del viejo puerto de Río Grande:

"Las empresas que quedaron tienen dragas de bandera extranjera. Había una empresa con draga argentina, pero fue muy elevado el monto que pasó, que fueron 2.700.000 dólares y nuestra reserva es de 1.500.000 dólares. El expediente está en el Tribunal de Cuentas, nosotros vamos a adjudicar la obra, pero no vamos a firmar el contrato hasta que no esté terminado el estudio de impacto ambiental. Al ser una draga extranjera, la empresa tiene que realizar los trámites de excepción, al no haber buque de bandera argentina, para que la autoricen a hacer el dragado en aguas argentinas, siendo un buque de otra bandera", señaló.Consultado sobre los plazos para terminar esta obra, aseguró que "hasta ahora vamos dentro de los tiempos previstos. Estamos pendientes de la tramitación, el estudio de impacto ambiental ya fue presentado, falta la última aprobación y, una vez que firmamos el contrato, la empresa puede empezar a realizar los trámites para la excepción".Consultado acerca de dónde irá el material que extrae la draga, dijo que ". Lo que vamos a dragar son volúmenes muy pequeños y se estima en 3 ó 4 días el trabajo de la draga. El volumen es insignificante en comparación con lo que se draga en otros puertos. Tarda más la navegación de la draga hasta acá que lo que va a trabajar, y el costo también, porque lo más importante es el traslado de la draga", remarcó, recordando que "los fondos para este trabajo salen del puerto".Aclaró que "no todos los servicios los brinda el puerto, sino que hay una comunidad portuaria que en su conjunto brinda servicios. Mientras más eficiente sea, vamos a ser más competitivos".Apuntó que en provisión de agua potable, el de Ushuaia "es el puerto más barato, y estamos a un poco más de un dólar el metro cúbico, además incluye no solamente el agua sino el personal, al conexión y desconexión, porque incluye todo el servicio"."Hemos largado dos licitaciones para reparar la parte del techo y lamentablemente fracasaron las dos. Ahora hicimos la tercera, se abrieron los sobres y está en la comisión de preadjudicación.