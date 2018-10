Después de manifestar desde el Ejecutivo Municipal que el boleto de colectivo en Ushuaia debería costar $ 53 pesos (ver)

El Director ejecutivo de la UISE, Mauricio Neubauer, explicó que la proyección a $17 se realizó “a partir del esquema actual de ingresos: subsidio nacional, subsidio municipal y corte de boleto, que sostienen la prestación del servicio”. En ese punto aclaró que “en caso de que se genere alguna modificación, como el recorte de subsidio nacional al transporte, tendríamos que revisar todo el esquema de ingresos para compensar esa quita, y plantear otra tarifa superior para el boleto”, advirtió.

La última actualización tarifaria se implementó en febrero de este año, cuando el boleto se llevó a $11. “En ese momento ya estaba por debajo de lo que planteaba la UISE para sostener el servicio, que requería un boleto a $14 – recordó Neubauer-. Durante todo el año la tarifa estuvo desfasada y nos acomodamos para ajustar el servicio, pero es momento de contar con otros valores más acordes a la realidad de costos operativos”, analizó.

que fue presentado por el Ejecutivo Municipal ante el Concejo Deliberante para la aprobación legislativa, y será analizado en comisión de Hacienda junto a las autoridades de la Sociedad del Estado.“Todos los anuncios que plantean la quita del subsidio nacional al transporte público, no están formalizados porque no se aprobó el presupuesto nacional 2019”, aclaró Neubauer. No obstante remarcó que “alrededor del 70 por ciento de ingresos al servicio son subsidios; por eso si el sistema actual no se sostiene y se concreta ese recorte, estaríamos frente a un nuevo esquema que obliga a la revisión total de la situación y de la prestación del servicio de transporte en todo el país”, expuso.El Director ejecutivo de la UISE explicó que, no obstante la proyección de la nueva tarifa en el presupuesto municipal 2019, deberán presentar el pedido formal de incremento ante el Ejecutivo, previendo la asamblea tarifaria pertinente y el tratamiento en el Concejo Deliberante. “Estimamos que el nuevo valor del boleto podría implementarse en marzo del año que viene”, señaló Neubauer.