La legisladora por el Movimiento Popular Fueguino Mónica Urquiza, no descartó una alianza con el intendente Melella para el 2019. Así lo aseveró la parlamentaria con respecto a las alianzas que puede llegar a realizar el partido que representa de cara a las elecciones del próximo año. Indicó que compartimos muchos puntos de vistas con respecto a las “políticas públicas que se deberían llevar adelante en la provincia, como así también coincido con la gestión que está llevando adelante en Río Grande en los diferentes ámbitos”. Asimismo resaltó que aún “no se han realizado acuerdos con nadie”.

Relación con el intendente Gustavo Melella : Consultada por la relación con el intendente Melella, dijo que tenemos una “relación institucional desde el principio de la gestión, compartimos muchos puntos de vistas con respecto a las políticas públicas que se deberían llevar adelante, compartimos como desarrolla todo lo que tiene que ver con la política de salud del Municipio de Río Grande, la cual es muy importante, con un centro de rehabilitación como lo es el Centro ‘Mama Margarita’, que viene trabajando desde hace muchos años, y que en los últimos años se ha potenciado, la inauguración de los Centros de Salud, la política en lo que tiene que ver con el deporte, y la inserción, que también significa invertir en salud, el acompañamiento a los vecinos, la obra pública que se lleva adelante, es decir hay muchas cosas en la que coincidimos desde muchos puntos de vista, que se puede llegar a un acuerdo el día de mañana, uno no lo descarta”, afirmó Urquiza.

Desde FORJA no lo descartaron : El apoderado de FORJA, Federico Greve, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las declaraciones la legisladora del MPF Mónica Urquiza, que abrió la posibilidad de una alianza con el intendente Gustavo Melella.

Urquiza fue consultada por FM Centro con respecto a la situación del partido fueguino que integra de cara a las elecciones del próximo año y entendió ante el espíritu del MPF de conformación de alianzas con otros partidos políticos en distintas elecciones como lo ha sido en su momento la UCR un punto de encuentro, Urquiza remarcó que “todavía no hay nada, son cosas que se están discutiendo, y llegado el momento será una decisión de la convención del partido”.Aclaró que cuando “muchos dicen que estamos peleados, debo decir que no es así, nosotros podemos tener, como hemos tenido diferencias políticas, o de criterio, de cómo llevar adelante una elección o no, de si llegar a un acuerdo o no, o cuando el MPF tenía un candidato como lo fue el ingeniero Garramuño que tuvo amplia posibilidades de llegar en su momento a la gobernación, situación que se vio truncada por sus problemas de salud, pero esto no quiere decir que estemos peleados, muy por el contrario nosotros intercambiamos criterios, puntos de vistas, y así como hemos tenido la reunión en Buenos Aires, también la tenemos en Ushuaia, o en Río Grande”.En cuanto a los diferentes proyectos que están dando vuelta en la Legislatura de la reforma electoral, y de los partidos políticos, manifestó que “tiempos para eso no quedan, no falta mucho para el 2019, pero aun falta definir los cronogramas electorales, a veces se escucha que las elecciones se quieren adelantar, tanto sean las nacionales, como las provinciales, entonces se escucha un poco de todo, muchos rumores, pero nada firme, entonces hay fechas y tiempos que uno no maneja, dado que las decisiones la van a tomar los ejecutivos”, concluyó la legisladora Mónica Urquiza.“Nosotros vamos a presentar candidatos en todos los estamentos y hay una posible alianza que puede llegar a existir con el MPF, como en cualquier frente electoral, porque difícilmente uno llegue solo a determinados estamentos y hay que hacer ciertas alianzas”, dijo, dando a conocer a la vez la decisión de conformar un frente provincial.