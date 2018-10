Desde la UOM dieron precisiones sobre las discusiones que se llevan adelante en algunas plantas fabriles y la posibilidad que los períodos vacacionales se extiendan con suspensiones prolongando la inactividad. Dicen que no son situaciones ya cerradas pero volvieron a advertir que “las condiciones del mercado, la caída del consumo están afectando de manera considerable a toda la industria a nivel nacional y fundamentalmente a la radicada en Tierra del Fuego”.

El dirigente metalúrgico manifestó que “las condiciones del mercado, la caída del consumo e incluso las proyecciones que hablan de la caída del producto bruto interno y del índice de crecimiento del país para este año y el próximo; están afectando de manera considerable a toda la industria a nivel nacional y fundamentalmente a la radicada en Tierra del Fuego”.

Martínez comentó que “esto lo hemos charlado, lo hemos discutido y así lo hemos planteado con claridad en oportunidad del paro del pasado día 25 y en cada una de las expresiones de los cuerpos de delegados que se manifestaron allí. De todas maneras las empresas tienen que cumplir con todo lo que está contenido en el acuerdo de 2010 y también en ese acuerdo que ha sido duramente criticado y cuestionado el año pasado, pero que hoy es una tabla de salvación para muchos compañeros que lo ven como única alternativa para mantener su puesto de trabajo”, remarcó.

adelantos otorgados

El secretario General de la UOM Seccional Río Grande, Oscar Martínez, fue consultado sobre la actualidad del sector metalúrgico, y señaló que “la situación es casi generalizada, por ahí en particular cada una tiene matices distintos pero en realidad la mayoría de las empresas están planteando reducción de la producción por distintas vías”, señaló el dirigente gremial.De todas formas aclaró que en esa planta “todavía se están discutiendo las características y modalidades que se implementarían, por lo cual no hay nada resuelto de manera definitiva”. Además indicó que no descartan “”, advirtió.Luego explicó que en el caso de BGH “estaría la posibilidad, aunque todavía se está discutiendo con la empresa, de suspender al retorno del período vacacional que se da desde fines del mes de diciembre extendiendo la inactividad durante todo el mes de enero”.Alertando que desde el sector “consideramos que va a ser todavía más fuerte y más profundo, como consecuencia de ello vamos estar afectados todos los sectores de la industria nacional y en particular en nuestro caso en Tierra el Fuego”, indicó.Indicando por último que sobre los préstamos oen su momento, que “lo hemos manifestado en todos los ámbitos en los que nos hemos expresado y AFARTE lo sabe claramente, que. Esa es nuestra posición, se lo hemos manifestado a los empresarios hasta el hartazgo, lo hemos resuelto en las asambleas y en el Congreso de Delegados, así que nuestra postura es no devolver un solo centavo. Veremos, cuando se retome esta discusión en el mes de marzo, cuáles son las instancias y las alternativas que se lleven adelante”, concluyó.