La Universidad de Tierra del Fuego, otra vez es noticia y no solo por sus millonarios sueldos (ver)

tiene un sueldo mensual de 342.141 pesos; la vicerrectora Adriana Urciolo cobra 307.927 pesos y su pareja Rodolfo Javier Iturraspe un salario de 201.959 pesos, sin contar los gastos y viáticos de un Rector que recorrió el mundo con los gastos pagos por la Universidad

Castellucci hiciera ingresar a gran parte de sus parientes en la planta permanente de la Universidad sin concurso

Diego Machado

Marcos Falabella

Merope Giacomeli

Pero el Rector no conforme con este accionar por escandaloso, designó de manera directa violando todos los pasos administrativos y procedimientos de selección de personal a otra seria de de amigos

Javier Lestelle

Erica Moreno

la misma ya había sido designada una semana antes de que se vote el proyecto

Otra ingreso escandaloso fue la designación de Gaston Carol , hermano menor de la actual diputada nacional por Tierra del Fuego, Ana Luz Carol.

Alejandra Portatadino

Ruben Banjhe

Claudia Nanini

Victoria Coleto

De adjudicatario de una obra publica de la Universidad a empleado

Francisco Brunet

Juana Candia

primero fue adjudicatario de forma irregular de una obra y luego de la misma ingreso como personal de la Universidad y como no podía ser de otra forma de manera irregular

Reynaldo Lencina

Paula Pof

quien casualmente es beneficiaria de las becas mas altas que se pagan a los estudiantes en la Universidad

Adriana Urciolo

Rodolfo Iturraspe

Esto deja a las claras que la Universidad de Tierra del Fuego ya se convirtió en una verdadera cueva de irregularidades, en la cual los alumnos son manejados por intereses políticos y personales por sobre el nivel académico de una institución cada vez mas desprestigiada por el nefasto accionar de las autoridades que incluso llegaron promover el nombramiento de Milagros Salas como Profesora Honoraria y dentro del Concejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego , cuando hace unos años elevaron un documento pidiendo la liberación de la dirigente, por considerar que la misma se encontraba detenida de forma ilegal.

Recordemos que el Rector, Juan José Castellucci, sino que su participación política lo lleva a estar mas en los actos relacionados a sus vínculos con La Campora que a estar al frente de la institución educativa.Entre ellos a, un ex Diputado menemista, denunciado por corrupción, el cual fue designado como asesor de Castellucci, aunque esta persona no solo que nunca pisó la Universidad ni Tierra del Fuego, hasta el momento, sino que, sino simplemente por su afinidad política y amistad con el Rector.También es cuestionado dentro de la Universidad la designaciónex funcionaria de la gestión Vuoto en la intendencia, quien fue otra de las que logró también un lugarcito dentro de la Universidad contratada sin saberse bien hasta el momento con qué fines, se preguntan dentro de la institución.Otra de las designaciones directas, quien ingreso violando una convocatoria, en la cual no había sido preseleccionada, pero termino ingresando igual es la periodista, quien tiene una relación personal con el Rector, ademas de tener a su pareja también trabajando en la Universidad.Del Centro de Estudiantes a ingresar por la ventana a la Universidad, así fue el camino que debió recorrer, un estudiante crónico de la institución que presidio el Centro de Estudiantes y logro ser designado como personal de la UNTDF.Todo esta amparado por el matrimonio compuesto por la Vicerrectoray su esposoquien se desempeña como Secretario del área Científica.También se vio reflejado el accionar político dentro de la Universidad cuando los centros de estudiantes reclamaban por aumento en los sueldos de los docentes universitarios,