El intendente Claudio Queno dio a conocer por FM Del Pueblo la decisión de presentar un pedido de declaración de certeza al juzgado electoral, para que confirme que está en condiciones de competir por un cuarto mandato al frente del municipio de Tolhuin.

De obtener el aval de la justicia y resultar reelecto, Queno gobernará por 16 años consecutivos la localidad, hasta 2023.

Nosotros vamos a pedir una declaración de certeza a la justicia para ver si podemos participar. Si podemos, seguiremos participando; y, si no, buscaremos la persona que quede en mi lugar. Pero vamos a ser cautelosos hasta que salga el pedido de certeza, que lo voy a presentar en noviembre más o menos

el legislador Daniel Harrington, dijo que el parlamentario está “en su derecho” de postularse y destacó que mantienen una “relación positiva”

“Quiero ser candidato nuevamente porque un sector de la sociedad me está pidiendo que siga estando y si tengo que quedar afuera también lo haría, no tengo problemas”, cerró.

Será en el marco de un nuevo frente provincial encabezado por la gobernadora Bertone, junto a Walter Vuoto, que buscarán la reelección y sumar al diputado Martín Pérez como candidato a intendente de Río Grande.Cabe recordar que, por el cambio de status de comuna a municipio, ya sorteó el escollo judicial para postularse en 2015 dentro del esquema del Frente para la Victoria y ahora plantea que este es su primer mandato como intendente de una ciudad, que le permite ser parte de la carrera electoral del 2019.“Esto va a ingresar a la justicia electoral y veremos qué decide”, expresó, a la vez que consideró necesario un censo provincial que certifique que la localidad supera los diez mil habitantes, para poder avanzar en el dictado de la carta orgánica. “Tienen que ser diez mil habitantes, y en la última estadística oficial que tenemos, la población es de 3.380. Debería haber un censo provincial, porque el censo nacional no salió y se truncó al mediodía, cuando falleció Néstor Kirchner”, indicó.“Yo voy a hacer la presentación de certeza que lo vengo hablando hace dos o tres meses porque me lo viene pidiendo la gente, también hay gente que no como en todo, pero vamos a sacarnos la duda y no depende de mi, depende de la justicia”.