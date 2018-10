La temporada de pesca en Tierra del Fuego que comienza el proximo 1° de noviembre, comienza con polémica, por el aumento en el valor de los permisos y por cambios en el reglamento. Según informaron desde el Gobierno Provincial, las medidas son con el objetivo de "proteger y optimizar" el recurso ictícola, los cambios van desde la devolución obligatoria en algunos sitios en fechas específicas así como el cupos de cañas en algunos cotos de pesca; restricciones del modalidades de pesca y nuevos valores de los permisos .

En relación a los nuevos valores de los permisos de pesca deportiva para la Temporada 2018 2019 para residentes argentinos son: Diario: $375.-; Por tres días, $500.-; Semanal, $750.-; Temporada, $1.500.-; Menores (de 13 a 17 años) $375.

Es muy importante que toda la población este informada que existen lugares vedados durante todo el año para la pesca (Ley Provincial Nº 520) y estos son

Está prohibido expresamente la modalidad “Trolling o Arrastre” desde embarcación en movimiento, con cualquier tipo de señuelo, cuchara o mosca. Siendo pasible de sanciones por incumplimiento, tanto el pescador como el tripulante de la embarcación utilizada.

La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SDSyA) comunica a toda la población que la Temporada de Pesca Deportiva 2018 – 2019 en Tierra del fuego comenzará el día 1 de Noviembre y finalizará el 1 de mayo.Asimismo se informa que para hacer más ágiles los tramites que se deben realizar durante la temporada de pesca, a través del Sistema de Información de Pesca Deportiva de Tierra del Fuego, cada pescador puede consultar personalmente las 24 hs. del día el reglamento de pesca, el vencimiento de su permiso, credencial, puntos de venta, etc. por medio del sitio. Tal es el caso del río Grande, donde los cotos de pesca habilitados cuentan con un cupo de cañas diario máximo con el fin de regular la presión de pesca y proteger el recurso íctico, de acuerdo a la Resolución SDSyA Nº 653/10 Artículo 1º.. El cierre de la temporada es el 15 de abril del 2019.En el río Irigoyen y Malenguena la devolución es obligatoria de todos los salmónidos y sólo está permitida la pesca con equipo de mosca. El cierre de temporada es el 15 de abril del 2019.En Laguna Negra (Laguna - Cuenca Lago Fagnano) la devolución es obligatoria y solo se permite la modalidad mosca con un (1) solo anzuelo. Está prohibida la modalidad cuchara, como así también está prohibida la navegación a motor a explosión. La temporada cierra el 15 de Abril del 2019.: Laguna San Luis y Chorrillo de los Salmones, Lago Chepelmut y Río Mimica, Río In, con pesca vedada todo el año tanto en el río como en su desembocadura en el lago Yehuín.Del mismo modo, el número máximo de piezas por pescador habilitado y el límite de sacrificio es: un (1) ejemplar por día y por pescador en lugares permitidos. No se podrá transportar más de una (1) pieza por pescador y el permiso “Sin Cargo” sólo habilita la pesca con devolución obligatoria.Las modalidades permitidas: “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”. Boya del tipo denominado “buldo” y mosca.En algunos lugares sólo se autoriza la modalidad “Mosca” con devolución obligatoria, con los equipos correspondientes a dicha modalidad.También, es primordial que los pescadores tomen en cuenta las medidas de conservación según la especie. Hasta el 1° de enero de 2019 es obligatoria la devolución de truchas arco iris; y desde el 1° de marzo de 2019, la devolución es obligatoria para truchas de arroyo.