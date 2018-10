Los padres acusados de intoxicar con cocaína a sus hijos (ver) Jesica Vicco y Martin Cisterna seguirán detenidos, el Fiscal Federal Juan Arturo Soria indicó que los papás de los dos menores intoxicados con cocaína, se negaron a prestar declaración indagatoria ante el juez de la causa y ahora el magistrado tiene 10 días para resolver su situación procesal.

También se le preguntó al representante del Ministerio Público Federal como esta caratulado el hecho, indicando que “se ha descripto el hecho como suministro de estupefaciente con riesgo físico para la vida de los menores”, agregando que “ por ahora se ha descripto el hecho pero no hay una calificación jurídica porque estamos a la espera de las pericias del análisis de los celulares y demás elementos ”.

Soria detalló que ahora “el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal pero antes van a estar los resultados de los elementos que están siendo analizados. Sin dudas –los progenitores- han puesto en riesgo la salud física y psíquica de estos dos niños”.

Soria indicó que todavía faltan diversas pericias que permitan determinar como fue la mecánica de la intoxicación con los elementos recogidos en los allanamientos”.Por otra parte consultado sobre si los progenitores continúan detenidos, el fiscal detalló que luego de negarse a prestar declaración indagatoria “haciendo uso de su derecho constitucional y asesorado por su defensor hasta ahora no han declarado. Están detenidos en carácter de comunicados a la espera de la resolución del caso por parte del magistrado”.Asimismo razonó que “de acuerdo a los elementos hallados, hay que ver cómo fueron las mecánicas de los hechos, por ahora no hay terceras personas que hayan intervenido.”, sostuvo.. Al tiempo que mencionó que “es prematuro hablar de una calificación, por lo que no creo que puedan recuperar la libertad”. Finalmente confirmó que “por ahora no hay ningún pedido de excarcelación”.