El ex Intendente de Ushuaia Federico Sciurano, le agradeció a la gobernadora Bertone y al intendente Vuoto por el reconocimiento que recibió junto a otros ex jefes comunales que estuvieron en sus manos los destinos de la ciudad de Ushuaia. “Es una alegría recibir este reconocimiento de la Gobernadora y el Intendente en un lugar que construimos con tanto trabajo y cariño, como el Cochocho Vargas” , sostuvo Sciurano al recibir el reconocimiento. Recordemos que hace unos dias la Justicia desestimo una denuncia presentada por la gestión Vuoto sobre las remodelaciones en el edificio donde se llevaba a cabo la cena, al que habían caratulado el actual intendente como un monumento a la corrupción (ver)

“ Es un orgullo ver la cantidad de eventos que se hacen en el micro estadio Cochocho Vargas, un edificio que hicimos pensando en la ciudad a largo plazo. Agradezco a la gobernadora Bertone y al intendente Vuoto este reconocimiento ”, expresó Sciurano.

Sciurano continuó afirmando:

Acerca de un nuevo aniversario de la ciudad, Sciurano dijo que “esta es la ciudad que elijo y amo. Hoy me uno al homenaje que se hace a aquellas familias que a pesar de las distancias, el clima y muchas dificultades forjaron esta ciudad maravillosa”.

Sciurano, participó de la cena de Antiguos Pobladores de la ciudad, organizada por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia.El referente radical agradeció la placa que recibió en reconocimiento a su paso por el ejecutivo municipal, al igual que otros ex mandatarios como José Arturo Estabillo, Jorge Garramuño, Carlos Manfredotti y Mario Daniele.”, manifestó Sciurano y agregó “que me haya acompañado el Ingeniero Juan Munafó me dio mucha alegría porque sin él la obra de este micro estadio no hubiese sido posible”.